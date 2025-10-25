Подробно търсене

Добри са условията за туризъм в планините, но се очаква влошаване на времето в следобедните часове, съобщиха от ПСС

Йоана Христова
Витоша снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
25.10.2025 09:47
В момента условията за туризъм са добри, но се очаква влошаване на времето в следобедните часове, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Температурите по върховете са отрицателни.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще бъде разкъсана, по-значителна – над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

