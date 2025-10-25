Лука Модрич: "Загубихме две важни точки"

Хърватинът Лука Модрич говори след равенството на Милан с Пиза (2:2) в мач от италианската Серия "А". "Росонерите", които са лидер в класирането стигнаха до точката с гол в добавеното време.

„Вината, че не спечелихме, е изцяло наша. Загубихме две важни точки. Тези домакински мачове, при цялото ми уважение към Пиза, трябва да се печелят. Разочаровани сме и сме ядосани, защото пропуснахме голяма възможност.

Те използваха персонална защита, а ние сменяхме позициите си, за да създадем пространства и да ги объркаме. През по-голямата част от мача това работеше, но трябва да играем по-добре.

Аз трябва да се адаптирам, а отборът трябва да играе с по-голям интензитет. На собствен терен такива срещи е задължително да се довеждат до победен край“, заяви Лука Модрич.