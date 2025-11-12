Подробно търсене

Кремена Младенова
Шефовете на Милан са доволни, че Лука Модрич се е съгласил на опция за удължаване на договора му
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
12.11.2025 13:40
 (БТА)

Хърватският полузащитник Лука Модрич се превърна в основна фигура в състава на Милан през настоящия сезон и се готви за Световното първенство с националния тим на родината си, а ръководството на италианския клуб е много доволно, че футболистът се е съгласил на опция за удължаване на договора му, пише изданието football-italia.net.

Модрич наскоро отпразнува 40-ия си рожден ден и продължава да бъде в центъра на новия проект на старши треньора Масимилиано Алегри на „Сан Сиро“.

Споразумението на хърватина с Милан е до юни 2026 година, плюс опция за удължаване за още един сезон. И за двете страни няма съмнения, че взаимоотношенията им могат да продължат до 2027-а.

Самият Лука Модрич никога не е крил желанието си да печели трофеи с Милан, а този сезон започна силно за гранда от Милано, който заема трето място във временното класиране с 22 точки, на две зад лидерите Интер и Рома.

/КМ/

Свързани новини

21.10.2025 15:21

Бившият защитник Алесандро Костакурта за Лука Модрич: "Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време"

Легендата на Милан Алесандро Костакурта похвали 40-годишният хърватски полузащитник Лука Модрич за лидерството и харизмата, които е внесъл в отбора. Костакурта вярва, че фигури като Модрич и Адриен Рабио не само играят футбол, но и го преподават
15.09.2025 12:29

Лука Модрич: "Надявам се хората да спрат да напомнят за възрастта ми“

Хърватският ветеран Лука Модрич се надява хората да спрат да му напомнят на колко години е, след като отбеляза гол, за да отпразнува 40-ия си рожден ден и да даде победа на Милан над Болоня. Модрич реши мача с попадение след асистенция на Алексис

