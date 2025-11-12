Шефовете на Милан са доволни, че Лука Модрич се е съгласил на опция за удължаване на договора му

Хърватският полузащитник Лука Модрич се превърна в основна фигура в състава на Милан през настоящия сезон и се готви за Световното първенство с националния тим на родината си, а ръководството на италианския клуб е много доволно, че футболистът се е съгласил на опция за удължаване на договора му, пише изданието football-italia.net.

Модрич наскоро отпразнува 40-ия си рожден ден и продължава да бъде в центъра на новия проект на старши треньора Масимилиано Алегри на „Сан Сиро“.

Споразумението на хърватина с Милан е до юни 2026 година, плюс опция за удължаване за още един сезон. И за двете страни няма съмнения, че взаимоотношенията им могат да продължат до 2027-а.

Самият Лука Модрич никога не е крил желанието си да печели трофеи с Милан, а този сезон започна силно за гранда от Милано, който заема трето място във временното класиране с 22 точки, на две зад лидерите Интер и Рома.