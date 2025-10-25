Подробно търсене

Лоренцо Музети се класира на полуфиналите на тенис турнира във Виена

Боян Денчев
снимка: АР, Andy Wong
Виена,  
25.10.2025 10:34
 (БТА)

Лоренцо Музети се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 4 италианец победи с 6:3, 6:4 Корентен Муте от Франция. Срещата продължи 1:42 часа.

Следващият съперник на Музети ще бъде шампионът от 2021 година Александър Зверев. Германецът, който е поставен под номер 2, достигна до предпоследната фаза без игра, след като противникът му Талон Грийкспор (Нидерландия) се отказа от участие заради проблеми с гърба.

С продължаването си напред Зверев спечели право на участие във финалния турнир на АТП през сезона, от който има две титли (2018 и 2021 година). Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович също ще играят в Торино между 9 и 16 ноември.

/БД/

