Реал Сосиедад измъкна три точки срещу Севиля

Реал Сосиедад се наложи с 2:1 срещу Севиля в мач от 10-ия кръг в Ла Лига. Испанският национал Микел Оярсабал вкара и двата гола за успеха. Той беше точен от дузпа в 19-ата минута, а в 36-ата отново прати топката в мрежата на гостите.

Попадението за Севиля бе дело на Неманя Гудел в 30-ата минута.

С тази победа Реал Сосиедад се изкачи на 14-тата позиция в класирането с актив от 9 точки. Севиля е на 9-о място с 13 пункта.





Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Реал Сосиедад – Севиля 2:1 днес: Жирона – Овиедо Еспаньол – Елче Атлетик Билбао – Хетафе Валенсия – Виляреал неделя: Майорка – Леванте Реал Мадрид – Барселона Осасуна – Селта Райо Валекано – Алавес понеделник: Бетис – Атлетико Мадрид Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.