Подробно търсене

Реал Сосиедад измъкна три точки срещу Севиля

Боян Денчев
Реал Сосиедад измъкна три точки срещу Севиля
Реал Сосиедад измъкна три точки срещу Севиля
снимка: АР, Joan Monfort
Сан Себастиан,  
25.10.2025 09:31
 (БТА)

Реал Сосиедад се наложи с 2:1 срещу Севиля в мач от 10-ия кръг в Ла Лига. Испанският национал Микел Оярсабал вкара и двата гола за успеха. Той беше точен от дузпа в 19-ата минута, а в 36-ата отново прати топката в мрежата на гостите.

Попадението за Севиля бе дело на Неманя Гудел в 30-ата минута.

С тази победа Реал Сосиедад се изкачи на 14-тата позиция в класирането с актив от 9 точки. Севиля е на 9-о място с 13 пункта.



Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: 

Реал Сосиедад – Севиля 2:1

днес:
Жирона – Овиедо
Еспаньол – Елче
Атлетик Билбао – Хетафе
Валенсия – Виляреал

неделя:
Майорка – Леванте
Реал Мадрид – Барселона
Осасуна – Селта
Райо Валекано – Алавес

понеделник:
Бетис – Атлетико Мадрид

Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:56 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация