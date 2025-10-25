Подробно търсене

Вердер Бремен ликува с три точки срещу Унион Берлин

Боян Денчев
снимка: АР, Jan-Philipp Strobel
Бремен,  
25.10.2025 09:59
 (БТА)

Вердер Бремен победи с 1:0 Унион Берлин в среща от 8-ия кръг в Бундеслигата. Попадението вкара Марко Грюл в 72-рата минута. Австрийският нападател направи майсторско изпълнение, като от ъгъла на наказателното поле прати топката под сглобката.

С успеха Вердер се изкачи на 7-о място в класирането с актив от 11 точки, колкото има и шестият Кьолн. Унион Берлин е на 10-ата позиция с 10 пункта.



Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата:

Вердер Бремен – Унион Берлин – 1:0

днес:
Аугсбург – РБ Лайпциг
Борусия Мьонхенгладбах – Байерн Мюнхен
Айнтрахт Франкфурт – Санкт Паули
Хамбургер – Волфсбург
Хофенхайм – Хайденхайм
Борусия Дортмунд – Кьолн

неделя:
Байер Леверкузен – Фрайбург
Щутгарт – Майнц 05

*Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.

/БД/

