Вердер Бремен ликува с три точки срещу Унион Берлин

Вердер Бремен победи с 1:0 Унион Берлин в среща от 8-ия кръг в Бундеслигата. Попадението вкара Марко Грюл в 72-рата минута. Австрийският нападател направи майсторско изпълнение, като от ъгъла на наказателното поле прати топката под сглобката.

С успеха Вердер се изкачи на 7-о място в класирането с актив от 11 точки, колкото има и шестият Кьолн. Унион Берлин е на 10-ата позиция с 10 пункта.





Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата: Вердер Бремен – Унион Берлин – 1:0 днес: Аугсбург – РБ Лайпциг Борусия Мьонхенгладбах – Байерн Мюнхен Айнтрахт Франкфурт – Санкт Паули Хамбургер – Волфсбург Хофенхайм – Хайденхайм Борусия Дортмунд – Кьолн неделя: Байер Леверкузен – Фрайбург Щутгарт – Майнц 05 *Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен с по 14 и други.