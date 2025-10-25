ООН "вече не функционира", заяви бразилският президент, като коментар за войната в Газа

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва отправи критики срещу ООН и други многостранни институции, като заяви, че те са "спрели да функционират" и не са успели да защитят жертвите на войната в Газа, предаде Франс прес.

Лула да Силва направи това изказване след среща с малайзийския премиер Ануар Ибрахим, в навечерието на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур, където се очаква бразилският лидер да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

"Кой може да приеме геноцида, който продължава от толкова дълго време в ивицата Газа?", попита Лула да Силва след двустранната среща, целяща да укрепи връзките между двете страни. "Многостранните институции, които бяха създадени, за да се опитат да предотвратят тези неща, са престанали да функционират. Днес Съветът за сигурност на ООН и ООН вече не функционират", смята бразилският лидер.

Бразилският президент от левицата също така заяви, че "за един лидер да върви с вдигната глава е по-важно от Нобелова награда", което изглежда като критика към Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

Очаква се Тръмп да пристигне в Малайзия, където ще участва утре в срещата на върха на АСЕАН, а в последния ден от азиатската си обиколка, в четвъртък, ще проведе важни разговори с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея. Но преди това се очаква американският президент да присъства на подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа, за което той допринесе отчасти.

Белият дом остро критикува този месец Норвежкия Нобелов комитет за това, че е присъдил Нобеловата награда за мир на лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо и е пренебрегнал Доналд Тръмп. Откакто се върна на власт за втори мандат през януари, Тръмп многократно заяви, че заслужава Нобелова награда за ролята си в разрешаването на много конфликти – твърдение, което наблюдателите считат за силно преувеличено, отбелязва АФП.