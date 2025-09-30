Изложбата „Японски дух“ показва изящност, перфектно изпълнение, минимализъм, ясна визия, каза за БТА Даниела Тодорова

Всички автори, чиито творби са включени в изложбата "Японски дух", са обединени от нещо много характерно за японците – изящност, перфектно изпълнение, минимализъм, ясна визия, каза за БТА Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“ – платформа, която трайно свързва българската и японската арт сцена. Експозицията беше открита тази вечер в столичната галерия „Мазда“.

Тодорова отбеляза, че представените творци са от различни региони в Япония и повечето от тях не се познават помежду си. Според нея много от творбите са създадени по стари технологии, които в Япония продължават да се пазят и да се изучават. „Тук има произведения, които са правени по два месеца“, допълни Даниела Тодорова.

Експозицията „Японски дух“ съдържа творби на съвременни японски художници, които използват хартия и текстил като изразно средство.

„Гостите на изложбата ще имат възможност да видят творби на изтъкнати японски творци“, каза Мачида Хидеаки, съветник в Посолството на Япония в България, в приветствието си към присъстващите. „Надявам се чрез тях да успеете да се насладите на културата и духа на Япония“.

Събитието отдава почит на дългогодишните дипломатически и културни връзки между България и Япония.

На откриването присъстваха също Тодор Тодоров, президент на фондация „Аматерас“, както и Боян Жеков, председател на клуб „Приятели на Япония в България“.

Както БТА писа, експозицията „Японски дух“ се състои в рамките на 36-тите Дни на японската култура в България и „София хартиен арт фест“ 2025. Събитието е част от културната програма, посветена на ЕКСПО Осака 2025.

Сред другите събития, които са част от есенния панел на „София хартиен арт фест“ 2025, са изложбата на японския художник от XX век Казу Вакита в „Триъгълната кула на Сердика“ – филиал на Регионалния исторически музей, както и експозицията „Митологични трансформации“ с турско хартиено изкуство в галерия „Мисията“, която се провежда под патронажа на Посолството на Турция в България.