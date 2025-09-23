Казу Вакита е поетичен и изключително нежен автор, брилянтен живописец с мащабни произведения, каза Даниела Тодорова

Казу Вакита е поетичен и изключително нежен автор, брилянтен живописец с мащабни произведения. Това каза Даниела Тодорова от фондация "Аматерас" на откриването на графичната изложба, представяща живописния свят на автора, в „Триъгълната кула на Сердика“ – филиал на Регионалния исторически музей – София.

На събитието присъстваха Тодор Тодоров, президент на фондация „Аматерас“, Мачида Хидеаки – съветник в Посолството на Япония у нас, и Рьотаро Сато – консул към посолството.

„Много съм щастлива, че откриваме есента с тази прекрасна експозиция. Казу Вакита е едно емблематично име в японското модерно изкуство, върху което силно е повлияло западноевропейското изкуство“, каза още Тодорова. Тя припомни, че фондация „Аматерас“ отбелязва своя 20-годишен юбилей и изтъкна, че тази година българското участие на Експо „Осака“ е било „блестящо“.

„Отношенията с Япония са дългогодишни и топли. Това е единствената страна, в която, ако кажете правилно „България“, ще срещнете огромна любов, широки усмивки и радост. Няма японец, който да не знае България и да не изпитва специална обич към нея“, подчерта още тя.

Тя разказа, че идеята за настоящата изложба възникнала, след като фондация „Аматерас“ организирала експозиция в музея на Казу Вакита в Япония. Тогава семейството на художника предоставило цялото пространство за българските творби, което вдъхновило организаторите да представят и у нас изкуството му. В София публиката ще може да види и филм за Вакита, заснет от неговия син, който вече е на 90 години.

Съветникът в японското посолство Мачида Хидеаки изрази радостта си, че българската публика има възможност да се докосне до творбите на този изтъкнат художник: „Надявам се чрез тази изложба да успеете да се насладите на културата и духа на Япония.“

„Без зрителите всички усилия са на вятъра“, каза президентът на фондация „Аматерас“ Тодор Тодоров и благодари на присъстващите за интереса и подкрепата.

Както БТА писа, изложбата се представя в рамките на „София хартиен арт фест" 2025 и е част от 36-ите дни на японската култура в България. В нея са показани оригинални графики на Казу Вакита, включително редки негови рисунки на птици, публикувани в библиофилско издание.