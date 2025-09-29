„Японски дух“ от хартия ще бъде част от 36-ите Дни на японската култура в България

Груповата изложба „Японски дух“ ще бъде показана в рамките на 36-ите Дни на японската култура в България и "София хартиен арт фест" 2025 в столичната галерия „Мазда“. Експозицията представя съвременни японски художници, които използват хартията като основно изразно средство, съчетавайки традиция и иновация в изкуството. Тя ще бъде открита на 30 септември, съобщават организаторите.

По думите на екипа събитието има за цел да представи съвременно японско изкуство в международен контекст, като подчертае специфичния дух, естетика и философия на Япония чрез хартиени форми. Чрез груповата изложба се създава диалог между традиция и иновация, насърчава се междукултурен обмен и се изграждат устойчиви връзки между артисти, институции и публики.

Изложбата е част от културната програма, посветена на ЕКСПО Осака 2025, и отдава почит на дългогодишните дипломатически и културни връзки между България и Япония. Събитието е и повод за отбелязване на 20-годишнината на инициативата „Заедно в изкуството“ на фондация „Аматерас“ – платформа, която трайно свързва българската и японската арт сцена, уточняват от екипа.

Както БТА писа, преди дни в „Триъгълната кула на Сердика“ – филиал на Регионалния исторически музей – София, бе открита изложба с творби на японския артист Казу Вакита. Събитието също е в рамките на „София хартиен арт фест" 2025 и като част от 36-ите Дни на японската култура в България.

/ВСР