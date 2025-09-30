Екип от украински експерти започна ексхумация в Полша, търсийки останки от бойци на Украинската въстаническа армия

Украински екип, съставен от експерти от Мемориалния и изследователски център "Доля" в град Лвов, започна днес работа по издирване и ексхумация в Полша, съобщи Укринформ, като цитира радио "Свобода".

Екипът е започнал проучване на гориста местност в Карпатите близо до село Юркова (сега Юречкова) в Подкарпатското войводство. Смята се, че там може да са били погребани до 18 бойци от Украинската въстаническа армия (УПА), загинали в сражения с полската армия през 1947 г.

Според украински експерти бойците от УПА са защитавали местното цивилно украинско население от принудителна депортация.

Дъждовното време затрудни първия ден от търсенето, но екипът използва оборудване, за да започне да отстранява слоеве от почвата с дълбочина до един метър в търсене на възможни следи от погребения в близост до предварително поставен метален кръст.

Украинският екип ще продължи търсенето до 4 октомври. Ако бъдат открити останки, ще започне ексхумация, която може да продължи до един месец.

Битката при село Юречкова се е състояла на 4 март 1947 г., но в район, който е по-далече от сегашното място на търсене. Все още не е ясно как са били транспортирани загиналите бойци от УПА - с каруци или по друг начин, както и кой е направил погребението.

Преди Втората световна война село Юречкова е принадлежало на окръг Добромил в Лвовско войводство. То е било населено предимно с украинци гръкокатолици. През септември 1939 г., след пристигането на тогавашната Червена армия, селото е анексирано от бившия Съветски съюз и става част от окръг Дрохобич.

След края на войната през 1945 г. селото е предадено на Полша. Украинското население в района е принудително преселено, но УПА, съставена от местни украинци, оказва съпротива, отбелязва Укринформ.