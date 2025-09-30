Съветът за национална сигурност на Турция излезе с декларация, която подкрепя мира и стабилността в редица държави в региона

Съветът за национална сигурност на Турция заседава днес под ръководството на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и излезе с декларация, която съдържа осем точки и засяга борбата с тероризма, военните конфликти в региона, както и мира и стабилността в съседни страни и държави в близост до Турция.

От съобщението, публикувано от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция става ясно, че заседанието е започнало с представянето на доклад за борбата с тероризма, който засяга терористични организации като ПКК, ФЕТО и "Ислямска държава". Участниците са обсъдили постигнатото по отношение предотвратяването на заплахата, която те създават, както и развитието на ситуацията с тях в национален и международен план.

Съветът за национална сигурност е оценил напредъка по Плана за борба с тероризма на Турция и приноса за прилагането му на Комисията по разоръжаване на ПКК, която заседава в Меджлиса от август 2025 г.

"По време на заседанието беше препотвърдена силната воля за събарянето на стената на терора, която стои пред бъдещето на нашата нация, както и за създаването на атмосфера на мир, просперитет и сигурност. Участниците подчертаха, че няма да бъдат допуснати каквито и да било проявления на тероризма, както и на разпространението му в контекста на процеса по създаването на "регион без терор", който впоследствие ще бъде подсилен", се казва в съобщението, публикувано след края на заседанието.

Обсъдени са били също така проблемите и факторите, които са заплаха за териториалната цялост на Сирия, както и за сигурността, стабилността и благополучието на Ирак. Участниците са почертали, че ще продължат своите усилия за оказване на подкрепа срещу опитите за въвличане на съседите на Турция в регионални конфликти.

Четвъртата точка от дневния ред е била разглеждането на политиката на Израел в ивицата Газа, която според участниците "отваря пътя към хуманитарна катастрофа и смърт от глад".

"Съветът за национална сигурност призовава за незабавни действия на международната общност, като въплъщава волята, проявена в рамките на ООН, подчертавайки, че трябва да бъде сложен край на геноцида, а на виновните да се държи сметка за действията им", пише още в съобщението.

По време на заседанието е била препотвърдена позицията на Турция, която е готова да допринася за всички положителни стъпки за установяване на справедлив и траен мир.

Признаването на Северен Кипър за суверенна държава и усилията на Турция в тази посока също са били сред темите на заседанието.

"Турция продължава да подкрепя Северен Кипър и кипърските турци за суверенитет и равноправен международен статут, основани на признаване на съществуването на две държави. Страната ни ще се противопостави решително на всяка стъпка, която би могла да повлияе негативно на мира на Острова (Кипър - бел. ред.)", са завили участниците.

По отношение на войната между Русия и Украйна Съветът за национална сигурност е изразил тревога заради случите, които дават знак, че конфликтът може да се разрасне. По време на заседанието е била изразена готовността на Турция да поеме повече отговорности за постигането на мир.

Процесът по нормализиране на отношенията между Турция и Армения е бил седмата точка от дневния ред. Участниците са заявили своята воля за постигане на мир и значението на безпрепятствената транспортна връзка (ж.п. линията, която ще бъде изградена - бел. ред.) между Азербайджан и Нахичеванската република, подчертавайки, че това ще бъде от полза за всички държави в региона.

Турция е изразила и своята подкрепа за териториалната цялост, суверенитета и конституционния ред в Босна и Херцеговина.