Подробно търсене

В Сърбия 22,6 процента от населението е над 65 годишна възраст

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
В Сърбия 22,6 процента от населението е над 65 годишна възраст
В Сърбия 22,6 процента от населението е над 65 годишна възраст
Снимка: Благой Кирилов/БТА
Белград ,  
30.09.2025 22:03
 (БТА)

В Сърбия през 2024 г. жителите над 65-годишна възраст съставляват 22,6 процента, съобщи Републиканският статистически институт, предаде агенция ТАНЮГ.

Жените съставляват 25 процента от възрастното население, докато мъжете са 20 процента.

Според последните данни на Републиканския статистически институт, цитирани от агенцията, в Сърбия живеят 6,59 млн. души.

Средната възраст на населението в страната за 2024 г. е 44 години.

За същия период от време ражданията са 166, а смъртните случаи са 268.

 

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:30 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация