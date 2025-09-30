В Сърбия 22,6 процента от населението е над 65 годишна възраст

В Сърбия през 2024 г. жителите над 65-годишна възраст съставляват 22,6 процента, съобщи Републиканският статистически институт, предаде агенция ТАНЮГ.

Жените съставляват 25 процента от възрастното население, докато мъжете са 20 процента.

Според последните данни на Републиканския статистически институт, цитирани от агенцията, в Сърбия живеят 6,59 млн. души.

Средната възраст на населението в страната за 2024 г. е 44 години.

За същия период от време ражданията са 166, а смъртните случаи са 268.