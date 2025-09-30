Подробно търсене

Израелското правителство одобри назначението на нов ръководител на службата за контраразузнаване Шин Бет

Божидар Захариев
Израелското правителство одобри назначението на нов ръководител на службата за контраразузнаване Шин Бет
Израелското правителство одобри назначението на нов ръководител на службата за контраразузнаване Шин Бет
Карта на Израел и палестинските територии - снимка: AP
Тел Авив,  
30.09.2025 23:46
 (БТА)

Израелското правителство одобри назначението на генерал-майор Давид Зини за ръководител на службата за контраразузнаване Шин Бет, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Нетаняху обяви кандидатурата на Зини през май.

Новият ръководител ще встъпи в длъжност на 5 октомври и ще стане приемник на Ронен Бар, който се оттегли през юни. Бар обяви оставката си през април, след като Нетаняху каза, че го отстранява от поста. По-късно Върховният съд на Израел постанови, че решението за отстраняването на Бар е незаконно, отбелязва Ройтерс.

/БЗ/

Свързани новини

26.09.2025 07:41

Израелска комисия одобри кандидата на Нетаняху за директор на "Шин Бет"

Назначението на издигнатия от израелския премиер Бенямин Нетаняху кандидат за директор на службата за вътрешно разузнаване на страната - "Шин Бет", бе одобрено от Комисията за назначенията на висши служители в гражданската администрация, предаде Франс прес.
04.08.2025 20:10

Правителството на Бенямин Нетаняху прие решение да уволни главния прокурор

Дясното правителство на Израел гласува решение да освободи от длъжност Гали Бахарав-Миара като главен прокурор. Като причина за уволнението ѝ бе изтъкната липса на доверие в способностите ѝ да изпълнява службните си задължения, предаде
23.05.2025 21:17

Израелският премиер заяви, че новият директор на "Шин Бет" ще встъпи в длъжност следващия месец

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че новоназначеният директор на службата за вътрешна сигурност "Шин Бет" ще встъпи в длъжност незабавно след оттеглянето на неговия предшественик, предаде Ройтерс.
22.05.2025 22:36

Израелският премиер Нетаняху огласи избора си за нов шеф на „Шин Бет“

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви тази вечер, че е избрал генерал-майор Давид Зини за ръководител на Агенцията за вътрешна сигурност („Шин Бет“), въпреки забраната, огласена предишния ден от главната прокуратура, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:02 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация