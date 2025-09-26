Подробно търсене

Израелска комисия одобри кандидата на Нетаняху за директор на "Шин Бет"

Иво Тасев
Израелска комисия одобри кандидата на Нетаняху за директор на "Шин Бет"
Израелска комисия одобри кандидата на Нетаняху за директор на "Шин Бет"
Протестно шествие против уволнението на директора на "Шин Бет" Ронен Бар пред сградата на израелския парламент - Кнесета, 19 март 2025 г. Снимка: АП/Ohad Zwigenberg
Йерусалим,  
26.09.2025 07:41
 (БТА)
Етикети

Назначението на издигнатия от израелския премиер Бенямин Нетаняху кандидат за директор на службата за вътрешно разузнаване на страната - "Шин Бет", бе одобрено от Комисията за назначенията на висши служители в гражданската администрация, предаде Франс прес.

Новината, свързана с генерал Давид Зини, бе оповестена от канцеларията на премиера, уточни АФП.

Решението, взето от Нетаняху през май тази година, да назначи Зини на поста, първоначално бе обявено за "незаконно" от главната прокуратура на страната.

Комисията, в чиито правомощия влиза това назначение, обаче отсъди другояче и одобри кандидатурата на генерала. Назначението бе огласено от правителството, отбелязва АФП.

/ГГ/

Свързани новини

05.09.2025 11:20

Анкара обвини Израел в дезинформационна кампания, свързваща Турция с планиран атентат срещу израелски министър

Центърът за борба с дезинформацията на Президентството на Република Турция обвини Израел в провеждане на „умишлена дезинформационна кампания“ във връзка с появила се наскоро в медиите информация за предотвратяване на атентат срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, съобщи „Тюркийе тудей“.
03.09.2025 18:04

Израелското разузнаване обяви, че е предотвратило атентат на "Хамас" срещу министъра на вътрешната сигурност

Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви днес, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, предаде Франс прес.
02.09.2025 14:38

Израелската армия арестува кмета на град Хеброн по обвинения в подкрепа на "Хамас" и "Ислямски джихад"

Израелски войници арестуваха кмета на град Хеброн Тайсир Абу Снейне, което предизвика гневна реакция на Западния бряг, където властите се опасяват за своята автономия, предаде ДПА.  Общинският съвет на Хеброн осъди ареста и съобщи, че голям
23.05.2025 13:05

Нетаняху заяви, че новият шеф на „Шин Бет“ трябва да бъде назначен „възможно най-скоро“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че новият ръководител на Агенцията за вътрешна сигурност на Израел („Шин Бет“), трябва да бъде назначен „възможно най-скоро“, като уточни, че избраният от него кандидат няма да се намесва в разследването, насочено срещу близки до министър-председателя хора, предаде Франс прес.
22.05.2025 22:36

Израелският премиер Нетаняху огласи избора си за нов шеф на „Шин Бет“

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви тази вечер, че е избрал генерал-майор Давид Зини за ръководител на Агенцията за вътрешна сигурност („Шин Бет“), въпреки забраната, огласена предишния ден от главната прокуратура, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:03 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация