Израелска комисия одобри кандидата на Нетаняху за директор на "Шин Бет"

Назначението на издигнатия от израелския премиер Бенямин Нетаняху кандидат за директор на службата за вътрешно разузнаване на страната - "Шин Бет", бе одобрено от Комисията за назначенията на висши служители в гражданската администрация, предаде Франс прес.

Новината, свързана с генерал Давид Зини, бе оповестена от канцеларията на премиера, уточни АФП.

Решението, взето от Нетаняху през май тази година, да назначи Зини на поста, първоначално бе обявено за "незаконно" от главната прокуратура на страната.

Комисията, в чиито правомощия влиза това назначение, обаче отсъди другояче и одобри кандидатурата на генерала. Назначението бе огласено от правителството, отбелязва АФП.