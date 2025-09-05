Подробно търсене

Анкара обвини Израел в дезинформационна кампания, свързваща Турция с планиран атентат срещу израелски министър

Кристиан Стратев
Анкара обвини Израел в дезинформационна кампания, свързваща Турция с планиран атентат срещу израелски министър
Анкара обвини Израел в дезинформационна кампания, свързваща Турция с планиран атентат срещу израелски министър
Снимка: Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
05.09.2025 11:20
 (БТА)

Центърът за борба с дезинформацията на Президентството на Република Турция обвини Израел в провеждане на „умишлена дезинформационна кампания“ във връзка с появила се наскоро в медиите информация за предотвратен атентат срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, съобщи „Тюркийе тудей“. 

В сряда Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Бен-Гвир, предаде Франс прес. "Клетка на "Хамас", действаща в района на Хеброн (на окупирания Западен бряг - бел. АФП), беше задържана през последните седмици. Тази клетка е заподозряна, че е действала под ръководството (на членове) на "Хамас" в Турция с намерението да извърши предварително подготвен атентат срещу министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир“, се казва в изявление на "Шин Бет".

„Споменаването на Турция в някои израелски медийни репортажи за предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания, насочена срещу нашата страна“, се казва в официално съобщение на Центъра за борба с дезинформацията към турското президентство, като се посочва още, че „въпросът, представен на израелската преса като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, случил се преди около осем месеца“. В съобщението се посочва още, че целта на „умишлената дезинформационна кампания е създаването на погрешна представа за Турция в международното пространство, с цел да се навреди на политиката на Турция по палестинския въпрос“. 

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:39 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация