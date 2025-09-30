Волейболните герои поискаха София да осигури по-голям площад, за да събере всички хора за олимпийска титла през 2028

Волейболните национали се обединиха около мнението, че Столична община трябва да помисли за по-голям площад, който да събере всички желаещи за празнуват бъдещата титла на отбора. Следващата година ще се проведе Европейско първенство, на което един от домакините ще бъде България, а мачовете са във Варна. След две години ще се проведе ново издание на Световното първенство в Полша, където българският тим ще бъде вече сред фаворитите и трябва да защитава статута си на вицешампион. През 2028 година ще се проведат Олимпийските игри в Лос Анджелис, които са основната цел пред селекционера Джанлоренцо Блендижи и отбора му.

“България винаги е била волейбол и ще бъде волейбол! Нека не са заблуждаваме, че това е последният път, който ще се виждаме тук по такава причина. Искам да кажа на всичките мои приятели и съотборници, че те всъщност вече са моите герои. Аз съм горд да бъда с тях на игрището и да радваме всички вас. Бих съветвал община “София” да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 20028 година”, каза посрещачът Руси Желев, който бе бурно аплодиран от съотборниците си.

Тържественото посрещане в столицата започна още в ранния следобед, като пред голямата сцена на площада пред катедралата "Александър Невски" се събраха няколко хиляди души, повечето от тях бяха семейства или млади хора, които развяваха родния трибагреник. Най-много овации от волейболистите събра разпределителят Симеон Николов, който е и най-популярен сред съотборниците си в социалните мрежи.

Концертът започна с изпълнение на група "Бон Бон", продължи с талантливи млади български изпълнители, Деси Добрева и Tenori d'Amore, братя Аргирови, както и група "Фондацията", която закри музикалната част и подгря качването на сцената на волейболните герои. Преди това те се радваха на народната любов, като обиколиха голяма част от София с открит автобус и събраха аплодисментите и овациите на дошлите да ги поздравят фенове, както и от случайните минувачи и пешеходци. Имаше и хора, които тичаха наравно в автобуса и показваха с жестове на прегръдка и сърца любовта си към тези момчета, обединили нацията. Заради високия си ръст някои от волейболистите, които бяха разположени на втория етаж на открития автобус, бяха принудени да се навеждат, за да избегнат тролейбусните жици на някои места из столицата.

Волейболистите пристигнаха на площад "Александър Невски" малко след 18:00 часа, като това бе и кулминацията на вечерта. Те получиха заслужено право да се качат един след друг на сцената по червен килим и на фона на фойерверки като истински холивудски звезди. Всеки от българските национали каза по няколко думи на сцената, като всички благодариха на хората за безрезервната подкрепа и обич. Играчите бяха наградени със статуетки "Българска гордост" от Българската волейболна федерация и с признанието "БГ посланик" от БГ Радио. Столична община също награди с плакети състезателите, които бяха връчени от заместник-кмета Благородна Здравкова. Играчите хвърляха във въздуха от радост селекционера Джанлоренцо Бленджини, като обещаха, че това ще се случи и с президента на федерацията Любомир Ганев при спечелване на голяма титла.

В края на паметната церемония българският отбор се поклони пред хилядите фенове и се обърна с гръб към хората, за да могат волейболистите да си направят селфи на целия тим на фона на морето от фенове с български знамена. Този момент бе придружен от заря в цветовете на българското знаме. Преди качването си отново на автобуса героите раздаваха дълго автографи и си правеха снимки с младите фенове. Волейболистите останаха на площада до 19:30 часа, като обещаха на хората, че скоро ще се върнат и ще носят медали от по-благороден медал около вратове си.