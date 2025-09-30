Общинските съветници във Велики Преслав гласуваха промяна на бюджета на общината и докладна за изпълнението му към 30 юни

Общинските съветници гласуваха докладни записки за промяна на бюджета на община Велики Преслав и за изпълнението на бюджета към 30 юни.

Общинският съвет подкрепи докладна записка за купуване на товарен автомобил за нуждите на "БКС" ЕООД във Велики Преслав със средства на дружеството.

Те гласуваха и докладна записка с информация за изпълнението на бюджета на общината към 30 юни 2025 г. Общинският съвет във Велики Преслав одобри и две докладни записки за промяна в бюджета на община Велики Преслав за 2025 година.

Съветниците одобриха внесена от кмета на община Велики Преслав инж. Янко Йорданов докладна записка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по договор за проект за енергоспестяващи мерки в две общински сгради - ДГ „Снежанка“ в с. Троица и кметството на с. Мостич.

Общинския съвет гласува и докладна записка за кандидатстване на Община Велики Преслав пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект за разширяване на системата за домашно компостиране на територията на общината. Решението предвижда да се кандидатства за 59 520 лв. с вкл. ДДС за закупуване на 400 компостера с обем от 840 литра.

На заседанието на Общинския съвет във Велики Преслав бяха подкрепени и две докладни записки за отдаване под наем на сграда във Велики Преслав чрез публичен търг с явно наддаване; за одобряване на еднократно обезщетение за учредяване на сервитут в поземлени имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на Велики Преслав и с. Имренчево, за право на прокарване и преминаване на външен напорен водопровод.

Общинските съветници подкрепиха докладна записка във връзка с извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК–Шумен“ ООД, насрочено за 10 октомври, с резервна дата 14 октомври. С решението се упълномощава кметът на община Велики Преслав, а при невъзможност да участва - зам.-кметът Нина Асенова, да гласува по точките от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Общинските съветници във Велики Преслав дискутираха по докладна записка от Анелия Асенова – председател на Общинския съвет, свързана с предложение от началника на Общинска служба „Земеделие“ във Велики Преслав за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд на "Ромфарм компани" ООД. Те отхвърлиха предложеното с докладната записка решение. Съветниците не подкрепиха и докладна записка за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд на"С.И.Г." ООД.

Общинският съвет във Велики Преслав подкрепи докладна записка за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки за учебната 2025/2026 година в Професионалната гимназия по селско стопанство във Велики Преслав. Беше гласувана и докладна записка с анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Велики Преслав. На заседанието на Общинския съвет във Велики Преслав бяха гласувани и докладни записки за дейността и проблемите на кметства в община Велики Преслав.