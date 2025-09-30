Подробно търсене

Португалският парламент прие закон с по-големи ограничения за имигрантите

Иво Тасев
Португалският парламент прие закон с по-големи ограничения за имигрантите
Португалският парламент прие закон с по-големи ограничения за имигрантите
Заседание на португалския парламент. Снимка: AP/Armando Franca
Лисабон,  
30.09.2025 22:07
 (БТА)

Парламентът на Португалия прие закон, предвиждащ по-големи ограничения за имигрантите, чрез гласовете на популистите от португалската крайнодясна партия "Шега" ("Стига!"), предаде ДПА.

Спорният проектозакон, внесен от консервативното правителство на министър-председателя Луиш Монтенегро, бе одобрен след продължили месеци наред разгорещени парламентарни дебати, отбелязва агенцията. Новите мерки затрудняват събирането на семейства на имигранти.

Социалистическата партия и други леви политически групи гласуваха против законопроекта.

Андрея Галвао, парламентаристка от Левия блок, каза по време на дебатите преди гласуването, че това е един "жесток закон, вземащ на прицел имигрантите", който разделя бащи от деца и съпруги.

През лятото португалският парламент одобри първоначалната версия на имиграционния закон, регламентиращ "влизането, престоя, напускането и депортирането на чужденци".

След това обаче някои параграфи от закона бяха преразгледани от Конституционния съд по искане на президента Марсело Ребело де Соуза и бяха отхвърлени като противоконституционни.

Сред възраженията срещу закона попаднаха ограниченията на достъпа на имигрантите до правосъдие и наредбите, според които те могат да подадат заявление за събиране със семействата си след две години законно пребиваване в страната. В одобрената версия този период бе съкратен на една година. Преди в Португалия нямаше минимален срок на изчакване за подобно заявление, посочва ДПА.

Промяната стана възможна след породило недоволство споразумение между Социалдемократическата партия на премиера Монтенегро и партията ШЕГА.

Лидерът на ШЕГА Андре Вентура първоначално искаше имигрантите да плащат вноски в системата за социално осигуряване поне пет години, преди да могат да кандидатстват за социални помощи. В крайна сметка той оттегли това свое условие, отбелязва ДПА.

За сметка на това двете партии се споразумяха за обща формулировка и обещаха по-късно да въведат отделен закон за достъпа на имигрантите до социални помощи.

/СХТ/

Свързани новини

15.05.2025 20:00

Лидерът на португалската крайнодясна партия "Стига!" Андре Вентура припадна по време на предизборен митинг

Лидерът на португалската крайнодясна партия "Стига!" (ШÈГА) Андре Вентура припадна по време на предизборен митинг на открито преди парламентарните избори в неделя и бе откаран в болница, два дни след като претърпя подобен инцидент на друго партийно
14.05.2025 10:23

Португалия гласува за четвърти път за три години

Хвалена през второто десетилетие на 21-и като страна, успяла да си върне финансовата и политическа стабилност след глобалната финансова криза, Португалия отива на 18 май на трети парламентарни избори в рамките на три години, припомнят световните
13.03.2025 13:50

Какво рискува Португалия, ако бъдат обявени предсрочни парламентарни избори?

Португалия вероятно ще бъде изправена пред третите си предсрочни парламентарни избори за малко повече от 3 години, след като дясноцентристкото правителство на малцинството загуби парламентарния вот на доверие, предаде Ройтерс.
12.03.2025 15:46

Президентът на Португалия обмисля следващия си ход, докато страната се готви за предсрочни избори

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза започна днес консултации с партийните лидери за това как да действа след падането на десноцентристкото правителство на малцинството чрез вот на недоверие вчера, предаде ДПА. Първата среща на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:02 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация