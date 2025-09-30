Португалският парламент прие закон с по-големи ограничения за имигрантите

Парламентът на Португалия прие закон, предвиждащ по-големи ограничения за имигрантите, чрез гласовете на популистите от португалската крайнодясна партия "Шега" ("Стига!"), предаде ДПА.

Спорният проектозакон, внесен от консервативното правителство на министър-председателя Луиш Монтенегро, бе одобрен след продължили месеци наред разгорещени парламентарни дебати, отбелязва агенцията. Новите мерки затрудняват събирането на семейства на имигранти.

Социалистическата партия и други леви политически групи гласуваха против законопроекта.

Андрея Галвао, парламентаристка от Левия блок, каза по време на дебатите преди гласуването, че това е един "жесток закон, вземащ на прицел имигрантите", който разделя бащи от деца и съпруги.

През лятото португалският парламент одобри първоначалната версия на имиграционния закон, регламентиращ "влизането, престоя, напускането и депортирането на чужденци".

След това обаче някои параграфи от закона бяха преразгледани от Конституционния съд по искане на президента Марсело Ребело де Соуза и бяха отхвърлени като противоконституционни.

Сред възраженията срещу закона попаднаха ограниченията на достъпа на имигрантите до правосъдие и наредбите, според които те могат да подадат заявление за събиране със семействата си след две години законно пребиваване в страната. В одобрената версия този период бе съкратен на една година. Преди в Португалия нямаше минимален срок на изчакване за подобно заявление, посочва ДПА.

Промяната стана възможна след породило недоволство споразумение между Социалдемократическата партия на премиера Монтенегро и партията ШЕГА.

Лидерът на ШЕГА Андре Вентура първоначално искаше имигрантите да плащат вноски в системата за социално осигуряване поне пет години, преди да могат да кандидатстват за социални помощи. В крайна сметка той оттегли това свое условие, отбелязва ДПА.

За сметка на това двете партии се споразумяха за обща формулировка и обещаха по-късно да въведат отделен закон за достъпа на имигрантите до социални помощи.