Един човек загина, а 15 души са ранени при руски удар с дрон по град Днепър

Валерия Динкова
Спасителни екипи на мястото на руски удар в град Днепър, 20 септември 2025 г. Снимка: Служба за извънредни ситуации на Украйна чрез АП
Киев,  
30.09.2025 20:24
 (БТА)
Руски удар с дрон по украинския град Днепър причини днес смъртта на един човек, а 15 души са ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на военната администрация на Днепропетровска област Сергий Лисак.

"За съжаление, ранен бе мъж, който беше в тежко състояние, и не можа да бъде спасен", се казва в съобщението.

Лисак добави, че 15 души са ранени, двама от които се възстановяват в домовете си, а останалите са настанени за лечение в болница.

На медицински център и детска дентална клиника в град Днепър са били нанесени щети в резултат на руския удар.

"Ударът е поразил медицински център и сградата на детска дентална клиника. Все още оценяваме останалите щети", съобщи кметът на града Борис Филатов.

Той отбеляза, че градските власти, в координация с военната администрация и спасителните служби, оказват помощ, включително със специализирано оборудване. Болниците в Днепър все още приемат ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в "Телеграм" информацията за атаката. Целта на нападението е била "гражданска инфраструктура", написа Зеленски и повтори призивите си за по-тежки международни санкции срещу Русия.

