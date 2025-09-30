Подробно търсене

Звездата на хокейния отбор Минесота Уайлд Кирил Капризов подписа рекорден осемгодишен договор на стойност 136 милиона долара

Атанас Василев
Кирил Капризов се радва след гол за Минесота срещу Монреал от първенството на НХЛ. Снимка: AP Photo/Matt Krohn, File
Минеаполис,  
30.09.2025 20:35
 (БТА)

Руският център Кирил Капризов подписа рекордно осемгодишно удължаване на договора си с отбора от НХЛ Минесота Уайлд, който е на стойност 136 милиона долара, съобщи пресслужбата на клуба, а новината беше разпространена от медиите в САЩ.

Сделката започва от началото на сезон 2026/27 и достига годишния гаван на заплатите в клуба, който е 17 милиона долара. Решението на звездата и голмайстор на тима да удължи контракта си с отбора от Сейнт Пол (щата Минесота) идва месец след съобщението, че е отказал първата оферта за договор от осем години и 128 милиона от американската валута.

Ако не се бяха разбрали двете страни, Капризов трябваше да стане неограничен свободен агент на 1 юли, след като изтече петгодишният му договор на стойност 45 милиона долара. Самият той намекна, че иска да остане в сегашния си тим, като явно при преговорите финансовите му желания са били удовлетворени.

Той говори по темата на 18-и септември и тогава каза, че харесва Минесота, иска да остане и има достатъчно време, за да се разберат двете страни. Тогава обаче е бил фокусиран върху първенството, мачовете и подобряването на личната си форма.

Договорът на Капризов е най-високият в историята на НХЛ по отношение на общите пари и средната годишна стойност, надминавайки предишната сделка на суперзвездния капитан на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, който преди това игра с договор за 124 милиона долара, валиден от 2008 до 2020 година.

Удължаването на контракта засенчва и сделката на звездата на Едмънтън Ойлърс Леон Драйзайтъл, който се отличаваше с най-скъпия личен документ в лигата в момента по отношение на общата стойност (112 милиона долара за осем години) и средната годишна заплата от 14 милиона долара.

/АВ/

