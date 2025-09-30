Звездата на хокейния отбор Минесота Уайлд Кирил Капризов подписа рекорден осемгодишен договор на стойност 136 милиона долара

Руският център Кирил Капризов подписа рекордно осемгодишно удължаване на договора си с отбора от НХЛ Минесота Уайлд, който е на стойност 136 милиона долара, съобщи пресслужбата на клуба, а новината беше разпространена от медиите в САЩ.

Сделката започва от началото на сезон 2026/27 и достига годишния гаван на заплатите в клуба, който е 17 милиона долара. Решението на звездата и голмайстор на тима да удължи контракта си с отбора от Сейнт Пол (щата Минесота) идва месец след съобщението, че е отказал първата оферта за договор от осем години и 128 милиона от американската валута.

Ако не се бяха разбрали двете страни, Капризов трябваше да стане неограничен свободен агент на 1 юли, след като изтече петгодишният му договор на стойност 45 милиона долара. Самият той намекна, че иска да остане в сегашния си тим, като явно при преговорите финансовите му желания са били удовлетворени.

Той говори по темата на 18-и септември и тогава каза, че харесва Минесота, иска да остане и има достатъчно време, за да се разберат двете страни. Тогава обаче е бил фокусиран върху първенството, мачовете и подобряването на личната си форма.

Договорът на Капризов е най-високият в историята на НХЛ по отношение на общите пари и средната годишна стойност, надминавайки предишната сделка на суперзвездния капитан на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, който преди това игра с договор за 124 милиона долара, валиден от 2008 до 2020 година.

Удължаването на контракта засенчва и сделката на звездата на Едмънтън Ойлърс Леон Драйзайтъл, който се отличаваше с най-скъпия личен документ в лигата в момента по отношение на общата стойност (112 милиона долара за осем години) и средната годишна заплата от 14 милиона долара.