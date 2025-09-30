Нуман Куртулмуш от Будапеща: Унгария е била до страната ни във времена, когато е била подложена най-силно на двойни стандарти

Председателят на Меджлиса на Турция Нуман Куртулмуш заяви при посещението си в Будапеща, че Унгария винаги е подкрепяла страната му и между двете държави има приятелство, което много рядко и много малко държави поддържат. Той почерта, че Анкара отдава голямо значение на приятелството си с Будапеща, в контекста на това че Турция е в сърцето на Анадола, а Унгария – в сърцето на Европа.

„В същото време Унгария, било по време на своето председателство на Съвета на ЕС, било и преди това, е подкрепяла Турция на всяка една платформа и е била до Турция, когато страната ни е била подложена най-много на двойни стандарти от Европейския съюз“, заяви Нуман Куртулмуш в своя реч в Будапеща, излъчвана в социалните мрежи.

Председателят Меджлиса припомни позицията на Турция по отношение на регионалните конфликти като войната между Русия и Украйна, както на войната в Газа. Той подчерта, че усилията на страната му са прекратяване на огъня и постигане на траен мир.

„Сега се отправяме към момент, когато ще бъде създаден нов свят. Време, когато по света има голямо напрежение, сблъсъци и битки, както и глобални и регионални войни. Преминаваме през период, когато тези, които чувстват, че силата е в техните ръце, се опитват да определят правилата. И тъй като е така, всички тези сблъсъци по света не спират. Войната между Русия и Украйна е сред най-големите конфликти в този регион, които напълно обтегнаха отношенията между Европа с Русия и влияят както на Унгария както, така и на цяла Европа. През третата година на тази война, в която навлязохме, загинаха стотици хиляди хора, а някои градове бяха изравнени със земята и двете държави понесоха загуби за милиарди долари“, каза в речта си в Куртулмуш.

В рамките на двудневното си посещение в Будапеща председателят на Меджлиса в Турция се среща с унгарския премиер Виктор Орбан, президента на страната Тамаш Шуйок, председателя на парламента Ласло Ковер. По време на визитата беше подписано Меморандум за сътрудничество, който засилва стратегическо партньорство между Турция и Унгария.

Нуман Куртулмуш участва и в откриването на училище, което е част от турската фондация „Маариф“, чиято основна дейност е свързана образованието зад граница. Нуман Куртулмуш изрази надежда, че новото училище ще бъде още един пример за приятелството между Турция и Унгария и ще спомогне за разпространението на турския език и култура.