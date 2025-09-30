Полузащитникът Ивайло Иванов подписа нов договор с Локомотив (Пловдив)

Подробно търсене

Ивайло Иванов в двубоя със Спартак (Варна). Снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Пловдив,  
30.09.2025 21:08
Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) Ивайло Иванов подписа нов договор с клуба, информираха от ръководството на "черно-белите". Новият му контракт е до лятото на 2027 година. 

Ивайло Иванов е роден на 30 август 2002 година в Габрово. До този момент има общо 72 мача и 1 гол за пловдивчани във всички турнири.

"ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ивайло Иванов с екипа на „черно-белите“, написаха от клуба. 

23-годишният вътрешен халф е юноша на Левски, а също така е известен и като по-малкия брат на крилото на Лудогорец (Разград) и български национал Станислав Иванов.

