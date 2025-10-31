Подробно търсене

Според енергийния министър Жечо Станков партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение

Камелия Цветанова
Според енергийния министър Жечо Станков партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение
Според енергийния министър Жечо Станков партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение
Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се състоя в София. Снимка: Министерството на енергетиката
София,  
31.10.2025 11:34
 (БТА)

Партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни. Широкият кръг на разглежданите теми и взаимноизгодните проекти е показателен за резултатите от съвместната работа. Това каза министърът на енергетиката Станков по време на седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което се състоя в София, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

В рамките на съвещанието, съпредседателствано от Жечо Станков и министъра на земеделието на Азербайджан Меджнун Мамадов, бяха обсъдени конкретни стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество. 

В рамките на активното сътрудничество между двете държави вече има подписани десетки споразумения - ясен знак за устойчивото развитие на отношенията, отчетоха в рамките на двустранна среща министрите Станков и Мамадов и откроиха енергийния сектор като водеща ос на партньорството. Доставките на азербайджански газ покриват приблизително една трета от потреблението в България и играят стратегическа роля за енергийната сигурност в региона. България, която е сред първите държави, подкрепили ключовия за Европа проект за Южния газов коридор, потвърди и желанието си за участие в инициативите за зелени коридори и пренос на устойчива енергия от Каспийския регион, посочват от МЕ. 

Съпредседателите отчетоха, че работата на Комисията е солидна основа за възходящо развитие на икономическите връзки. "Ключов компонент в отношенията между нашите страни е енергийният сектор, но идентифицираме и редица други възможности за засилване на двустранното сътрудничество", заяви министър Станков, цитиран в съобщението. Той открои секторите на селското стопанство, транспорта, промишлеността, отбранителната промишленост и други като потенциални области за задълбочаване на контактите. 

Българският енергиен министър и министърът на земеделието на Азербайджан, като съпредседатели на междуправителствената комисия, подписаха протокол с конкретни ангажименти и последващи стъпки за задълбочаване на партньорството. 

В рамките на съпътстващия заседанието бизнес форум, близо 100 компании от България и Азербайджан демонстрираха ангажираност към разширяване на двустранните икономически връзки. Форумът бе открит от заместник-министъра на енергетиката Ива Петрова, която подчерта роля на подобни платформи за утвърждаване на устойчиви механизми за сътрудничество, допълват от МЕ.

БТА припомня, че вчера се състоя бизнес форум България-Азербайджан. В събитието, което се състоя в столичния "Гранд хотел София", участваха представителите на 80 български компании и на 25 от азерска страна. Организатори на събитието бяха Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Агенцията за насърчаване на износа и инвестициите на Азербайджан, подкрепени от Министерството на енергетиката на България. Участниците във форума обсъдиха задълбочаване и разширяване на икономическите връзки между България и Азербайджан отвъд енергетиката. 

/ИЦ/

Свързани новини

30.10.2025 16:31

КЕВР определи цена на природния газ през ноември с близо 8 на сто по-висока спрямо октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните
18.06.2025 13:27

Азербайджан е ключов партньор на България в областта на енергетиката, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Азербайджан е ключов партньор на България в областта на енергетиката, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на среща с президента на Република Азербайджан Илхам Алиев, цитирана от пресцентъра на Народното събрание.
17.06.2025 18:21

Ще продължим да работим за ролята на България на основен регионален център за разпределение на природен газ от Азербайджан, заяви Наталия Киселова

Ще продължим да работим, за да гарантираме ролята на България на основен регионален център за разпределение на природен газ от Азербайджан, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на срещата си с председателя на Милли Меджлиса на Азербайджан Сахиба Гафарова. Това съобщиха от пресцентъра на парламента.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:47 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация