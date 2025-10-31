Според енергийния министър Жечо Станков партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение

Партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни. Широкият кръг на разглежданите теми и взаимноизгодните проекти е показателен за резултатите от съвместната работа. Това каза министърът на енергетиката Станков по време на седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което се състоя в София, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

В рамките на съвещанието, съпредседателствано от Жечо Станков и министъра на земеделието на Азербайджан Меджнун Мамадов, бяха обсъдени конкретни стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

В рамките на активното сътрудничество между двете държави вече има подписани десетки споразумения - ясен знак за устойчивото развитие на отношенията, отчетоха в рамките на двустранна среща министрите Станков и Мамадов и откроиха енергийния сектор като водеща ос на партньорството. Доставките на азербайджански газ покриват приблизително една трета от потреблението в България и играят стратегическа роля за енергийната сигурност в региона. България, която е сред първите държави, подкрепили ключовия за Европа проект за Южния газов коридор, потвърди и желанието си за участие в инициативите за зелени коридори и пренос на устойчива енергия от Каспийския регион, посочват от МЕ.

Съпредседателите отчетоха, че работата на Комисията е солидна основа за възходящо развитие на икономическите връзки. "Ключов компонент в отношенията между нашите страни е енергийният сектор, но идентифицираме и редица други възможности за засилване на двустранното сътрудничество", заяви министър Станков, цитиран в съобщението. Той открои секторите на селското стопанство, транспорта, промишлеността, отбранителната промишленост и други като потенциални области за задълбочаване на контактите.

Българският енергиен министър и министърът на земеделието на Азербайджан, като съпредседатели на междуправителствената комисия, подписаха протокол с конкретни ангажименти и последващи стъпки за задълбочаване на партньорството.

В рамките на съпътстващия заседанието бизнес форум, близо 100 компании от България и Азербайджан демонстрираха ангажираност към разширяване на двустранните икономически връзки. Форумът бе открит от заместник-министъра на енергетиката Ива Петрова, която подчерта роля на подобни платформи за утвърждаване на устойчиви механизми за сътрудничество, допълват от МЕ.

БТА припомня, че вчера се състоя бизнес форум България-Азербайджан. В събитието, което се състоя в столичния "Гранд хотел София", участваха представителите на 80 български компании и на 25 от азерска страна. Организатори на събитието бяха Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Агенцията за насърчаване на износа и инвестициите на Азербайджан, подкрепени от Министерството на енергетиката на България. Участниците във форума обсъдиха задълбочаване и разширяване на икономическите връзки между България и Азербайджан отвъд енергетиката.