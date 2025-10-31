Общинските съветници в Елена одобриха отпускането на 674 000 лева заеми от общинския бюджет за авансови плащания по проекти

На свое редовно заседание общинските съветници в Елена одобриха отпускането на 674 000 лева заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти през четвърто тримесечие на 2025 г. От тях 24 000 лева ще са за иновативни здравно-социални услуги в общината, а 650 000 лева – за внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност в сградата на общинската администрация в Елена, каза за БТА председателят на Общинския съвет Стоян Златев.

На заседанието беше гласувано и изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на тази година. Общият му размер е 1 534 270 лева, от които 525 348 лева са за държавни дейности, а 1 008 922 за местни дейности. Вследствие на извършените промени към 30 септември 2025 г. уточненият план по бюджета е в размер на 33 010 306 лева.

Общинските съветници обсъдиха и приеха предложение на кмета инж. Дилян Млъзев за бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на Община Елена за периода 2026 - 2028 г. Прието бе и извършването на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. на Община Елена.

Общинският съвет прие изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2025 г. То е свързано с включване на имоти, които Общината има намерение да продаде, придобие и уреди вещно право на ползване и право на управление. Обектите, които се определят като общински с първостепенно значение са свързани с реконструкция на довеждащия водопровод за село Костел и реконструкция на водопроводна мрежа от резервоара в Елена до помпената станция в Беброво. Поради тази причина те се включват в програмата.

Останалите точки от дневния ред също засягаха стопанисването и управлението на различни имоти в Елена и селата в общината.