Белга: "Шейн" изтегля от продажба артикули, които не са преминали стандартите за безопасност на ЕС

Компанията "Шейн" изтегля от продажба свои артикули, които не са отговорили на европейските разпоредби за безопасност, съобщи белгийската новинарска агенция Белга. "Взехме предпазни мерки, за да се гарантира, че тези артикули ще бъдат изтеглени от продажба по целия свят", се казва в позиция на компанията, изпратена до агенцията.



"Два от засегнатите артикула вече бяха изтеглени от продажба по-рано тази година след наши собствени проверки за безопасност", заяви китайската платформа за търговия на дребно.

"Проведохме и собствени тестове на определени продукти. Те показаха, че половината от артикулите, идентифицирани като такива, които не отговарят на стандартите за безопасност, са преминали успешно тестове от друга лаборатория. Искаме да работим с тестовите агенции, за да разберем по-добре произхода на тези несъответствия", допълниха от "Шейн".



Белгийската потребителска организация "Тестаанкооп" (Testaankoop) съобщи, че 70% от продуктите на "Шейн" и "Тему" (Temu) не отговарят на европейските разпоредби. Китайските онлайн платформи, известни с ниските си цени, може да предлагат "изгодни оферти", които обаче идват със скрита цена - от 162 тествани продукта 112 не отговарят на стандартите на ЕС, предупреди организацията.

В рамките на изследването си "Тестаанкооп" и партньорски сдружения закупиха 162 артикула, продавани в "Шейн" и "Тему". Продуктите са били избрани на случаен принцип от списъците с най-продавани. Те бяха тествани в специализирани лаборатории за механична, електрическа и химическа безопасност, както и за правилно етикетиране и съответствие с изискванията за опаковките.

Само една от 54-те тествани играчки отговаряше напълно на европейските стандарти за безопасност, докато останалите 53 не преминаха нито един тест. В 60% от случаите играчките представляваха реални рискове за безопасността - много от тях съдържаха малки отделящи се части, с които дете може да се задави, докато други имаха лошо запечатани електронни компоненти или прекомерно високи концентрации на химикали.

52 от 54-те зарядни устройства също не преминаха нито един тест, отбеляза организацията. Някои са се напукали по време на тестовете за падане. Други са били с лесно огъваеми щифтове, което ги прави опасни за включване в контакт. Седемнадесет зарядни устройства са показали електрически неизправности, които биха могли да причинят късо съединение, пожари или изгаряния.



Преди дни белгийският министър на околната среда Жан-Люк Крюк представи план за действие, целящ да предотврати закупуването на продукти, съдържащи токсични вещества. Митническите служители все по-често откриват опасни материали като кадмий и олово във фалшиви бижута.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)