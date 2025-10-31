РИОСВ – Пловдив ще отбележи Международния ден на биосферните паркове с три инициативи

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) ще отбележи Международния ден на биосферните резервати – 3 ноември 2025 г., с три инициативи, насочени към популяризиране на световната мрежа от биосферни паркове, философията за хармонично съжителство между човека и природата и програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Биосферните паркове са зелените перли на планетата, за чието опазване са необходими съпричастност и отговорност от страна на всеки един от нас. Те са демонстрационни примери за интегрирано управление в условия на прозрачност и широк обществен диалог, създадени, за да отговорят на предизвикателството: как да съчетаем опазването на природните ресурси с тяхното устойчиво ползване, като същевременно посрещнем материалните и духовните нужди на хората, се посочва в съобщението.

По повод Международния ден на биосферните паркове РИОСВ – Пловдив ще проведе Седмица на отворените врати (3 - 7 ноември) през която посетителите на административната сграда на РИОСВ – Пловдив ще имат възможност да научат повече за Биосферния парк „Червената стена“, а всеки, който използва административни услуги, ще получава информационни и промоционални материали. Във фоайето на еконспекцията в Пловдив от 3 ноември ще бъде експонирана изложба, която ще показва най-добрите идейни проекти и концепции за лого на биосферния парк, създадени в рамките на национален конкурс. Експозицията ще остане до края на годината. На 4 ноември експерт на РИОСВ ще изнесе открит урок пред ученици от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград, посветен на биоразнообразието и значението на Биосферния парк „Червената стена“.

На територията на РИОСВ – Пловдив се намира един от четирите български биосферни парка, отговарящи на изискванията и принципите на Севилската стратегия – това е Биосферен парк „Червената стена“, намиращ се на територията на община Асеновград. През 2025 г. РИОСВ - Пловдив успешно изпълнява проект „Подкрепа за устойчивото икономическо и социално развитие на биосферния резерват „Червената стена“ чрез създаване на марка и популяризиране на природните ценности и регионалните предимства на резервата", финансиран по Програмата за участие на ЮНЕСКО. В рамките на проекта в Патентното ведомство на Република България беше регистрирана търговска марка на парка. Видимостта и обществената осведоменост за Биосферния парк „Червената стена“ нараснаха значително благодарение на широкото медийно отразяване и силната ангажираност на местните общности. Проведени бяха обширни и изключително активни промоционални дейности, насочени към популяризиране на проекта, новосъздадената марка и свързаните с нея инициативи, посочват от екоинспекцията.

Територията на биосферния парк „Червената стена“ съчетава изключително богато природно, културно и историческо наследство, което създава широки възможности за развитие на разнообразни форми на туризъм – културен, религиозен, планински, еко, винен, СПА, орнитоложки и др. Районът е известен с Бачковския манастир и множеството свети места, които му носят прозвището „Малкият Ерусалим“. Асеновград е център на древни тракийски култови традиции, запазени и до днес в празници и обичаи, както и родината на прочутия сорт мавруд – основа за развитие на винен туризъм. Минералните извори в Нареченски бани, богатото биоразнообразие и добре развитата инфраструктура превръщат региона в привлекателна дестинация за устойчив туризъм, съчетаващ природа, история и духовност, се посочва още в съобщението.

БТА припомня, че в края на април Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) избра лого на Биосферен парк „Червената стена“ – символ на устойчиво развитие и културна идентичност, съобщиха от пресцентъра на екоинспекция. Инициативата е част от проект за подпомагане на устойчивото икономическо и социално развитие на парка чрез създаване на цялостен бранд, финансиран по „Програма за участие“ на ЮНЕСКО.