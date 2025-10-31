Всеки от правителството и мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата на Пеевски, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова

Всеки от правителството и в мнозинството се надпреварва да казва колко е важна подкрепата от Пеевски, заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

„На 5 юли казах, че правителството ще стои дотогава, докато каже господин Пеевски. Тогава политическа партия ГЕРБ много ми се обиди, а днешната председателка на парламента госпожа Рая Назарян каза, че обичам провокациите. Днес тя е председател, благодарение на тази подкрепа“, каза Йотова.

На въпрос от журналисти дали смята, че смяната на председателя на парламента е направена, за да се попълни т. нар. домова книга с имената на потенциалните служебни премиери на страната, Йотова посочи: „Има и други имена, като стигнем до там, ще решим“.

Попитана за преодоляното от парламента вето на държавния глава относно законодателни промени, свързани със специалните служби, както и дали новите разпоредби могат да бъдат оспорени пред Конституционния съд, вицепрезидентът коментира: „Доколкото разбрах, вече има внесено питане в Конституционния съд. Разбира се, това ще бъде преценка на нашия правен екип и ще бъде преценка на президента. Тук не става въпрос за правни отношения, тук става въпрос за чисто политическо решение. Аз не зная, а все пак имам достатъчно опит и в европейски структури, да има друга държава, която внася законопроект за един човек, с конкретно име. Докъде сме стигнали, за каква правова държава можем да говорим? Това са политически решения, с цел да се осигурят изборите догодина“.

Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира темите след участието си в XXIII Национална научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, открита днес в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.