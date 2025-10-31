Великата българска оперна традиция, увековечена в специален брой на „Български Артист”

„50-те оперни гласове на България” е двуезичнo издание, описващо плеяда от звезди на световните и национални сцени.

В навечерието на Деня на народните будителите списание „Български Артист” отдава почит на имената, поставили страната ни достойно на международната културна карта и превърнали завинаги операта в част от националната ни идентичност.

„Голямата българска традиция в класическото пеене е глобален феномен. Тя е най-силната ни културна визитна картичка пред света. Представяме ви 50 имена, озарявали оперния небосклон в продължение на цял век. Това са българските артисти, които пренаписаха историята на световната опера. Както и младите надежди, които стъпват на раменете на великани!”, споделя оперната прима Соня Йончева, която е артистичен директор на специализираното издание.

Съставители на текстовете, проследяващи биографиите, кариерните върхове и творческото наследството на изпълнителите, са Ивайло Спасов (главен редактор на „Български Артист”) и Борис Контохов (доайен на международните и български оперни хроникьори). Те допълват: „Това не е класация, нито изчерпателен списък, а по-скоро символичната "Българска оперна алея на славата". Една артистична вселена, която продължава да озарява и да се разширява”.

Изданието е написано на български и на английски език в обем над 200 страници. 50-те знаменити български оперни творци са увековечени като артистични илюстрации от младите художнички Арлина Антонова и Кристина Георгиева. Така „Български Артист” осъществява още една своя мисия – не само да пише за родните артисти, но и да работи с тях, да ги подкрепя да разгърнат потенциала си. Визуалната идентичност и графичният дизайн е на Сунай Джумалъ.

Специализираното издание се появи в много важен за България момент: Световният ден на операта и първото гостуване по покана на Соня Йончева на световния оперен конкурс „Опералия”, събрал в София елита от мениджъри на международни оперни театри и най-обещаващите млади изпълнители от цял свят.

"Не познавам друга страна, която да е дала толкова много и толкова добри оперни изпълнители на световната сцена. Щастлив съм, че съм пял с голяма част от тях!" –заяви на пресконференция в София легендата на световната опера Пласидо Доминго, основателят на „Опералия”, който получи лично от Соня Йончева първия екземпляр на новото издание „50-те оперни гласове на България”.

Тематичният брой 6 на „Български Артист” във вид на двуезична илюстрирана книга е много подходящо четиво за ученици и студенти, занимаващи се с класическо пеене; за чуждестранни читатели; както и по-широката аудитория в България, която до момента не е била приобщена към достиженията на оперните ни дейци през годините. Изданието се вписва в мисията на оперната прима Соня Йончева за подсилване на историческата памет и осмисляне на културата като инструмент за подобрение на цялото общество!

------------------

Как може можете да се сдобиете с новото издание:

Чрез поръчка от онлайн магазина на SY11 Events (компанията издател) до желан от всеки читател адрес в България и чужбина: https://sy11events.com/product/the-50-opera-voices-of-bulgaria-bilingual-edition/

Чрез абонамент в „Доби Прес”:

- На уебстраница: https://www.dobipress.bg/catalogue/6583-Balgarski-artist

- На електронна поща: dobi@dobipress.bg или abonament@dobipress.bg;

- На телефон: 02 963 30 81; 02 963 30 82; 02 963 20 47; 02 963 30 93.

- На уебстраница: https://www.dobipress.bg/catalogue/6583-Balgarski-artist - На електронна поща: dobi@dobipress.bg или abonament@dobipress.bg; - На телефон: 02 963 30 81; 02 963 30 82; 02 963 20 47; 02 963 30 93. В София чрез закупуване на място от партньорските обекти: книжарници Elephant (ул. „Цар Шишман“, №31), Greenwich (бул. „Витоша“, №37), Fox Book Café (ул. „Уилям Гладстон”, №32) и други.

В страната търсете в търговските обекти от веригите Inmedio и Relay (в молове, летища, подлези на метро и т.н. – локализирайте най-близкия до вас обект тук: https://www.lagardere-tr.bg/bg/trgovski-obekti); както и в избрани бензиностанции на „Лукойл”.

Винаги можете да се свържете с редакцията и на имейл адрес: bgartist.sy11@gmail.com

За „Български Артист“:

„Български Артист“ е най-новата медия за култура в България, която излиза от печат на тримесечна база. Издава се от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events. Изданието си поставя за мисия да отразява достиженията на българските артисти, да утвърждава престижа им в обществото, да осветява проблемите и да търси решенията за устойчиво развитие на българската културна индустрия. Медията е идеен продължител на вестник „Български Артист“, излизал между 1926 и 1934 г. като орган на Съюза на драматичните и оперни артисти в България. Лица на кориците на предишните броеве са били самата Соня Йончева, най-успешният съвременен български писател Георги Господинов, примабалерината и художествен ръководител на националната балетна трупа Марта Петкова, емблематичният актьор и режисьор Мариус Куркински, най-обичаният поп-изпълнител на всички времена Васил Найденов. Разгледайте каталога тук: https://sy11events.com/product-category/magazine/. Последвайте ни във Facebook и Instagram.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: концертът „Завръщане” в Пловдив (2020 г.), „Гала в София” (2021 г.), книгата „Петнадесет огледала” (2023 г.), албумът “Куртизанката” (2023 г.), рециталният цикъл с камерна музика „Съкровени гласове” сезон 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието „Български Артист” (2024 / 2025 г.), компактдискът „Жорж” (2025 г.), „Гала в София” (2025 г.), световният конкурс „Опералия 2025”. Соня Йончева – като оперна прима, продуцент и издател – подчинява всичките си проекти на своето мото „Културата е бъдещето”! Следете за следващи проекти в сайта: https://sy11events.com/.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и SY11 Events)