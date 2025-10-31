ГПБ: Правителството на Грузия започва работа над Десетгодишна стратегия за национално развитие

Правителството на Грузия започва работа над Десетгодишна стратегия за национално развитие, предаде националната обществена медия ГПБ.

„Започваме работа над Десетгодишната стратегия за национално развитие за периода между 2026 и 2035 г. Възнамеряваме да изготвим документ, който да се превърне в основа за развитието на страната във всички направления“, заяви премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе на днешно правителствено заседание.

Според премиера документът трябва да бъде лаконичен, с ясно формулирани конкретни цели и задачи, както и с ясни срокове за изпълнението им.

„По-подробната информация ще стане известна на обществото по-късно. Мисля, че скоро можем да завършим работата над документа и да го публикуваме. Имаме много конкретен план за действие, който ще осигури последователно и стабилно развитие на нашата страна през следващите години. Още днес трябва да започнем работата над този документ, за да получим качествен наръчник за нашата бъдеща дейност“, заяви Кобахидзе.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)