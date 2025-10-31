Минималните и максималните цени за таксиметров превоз в община Шумен остават без промяна

Минималните и максималните цени за таксиметров превоз, валидни за територията на община Шумен, остават без промяна. След дискусия общинските съветници не подкрепиха докладна записка, внесена от зам.-кмета на община Шумен Даниела Савчева, за определяне на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за територията на общината.

Предложението, което не бе прието, залагаше от 1 януари 2026 г. минималната цена за дневна тарифа да бъде 1,29 лв./0,66 евро, а за нощна тарифа - 1,59 лв./0,81 евро.

Минималните цени за таксиметров превоз дневна и нощна тарифа остават без промяна - 0,85 лв на километър. Максималната цена за таксиметров превоз дневна тарифа остава 1,80 лв., а нощната максимална цена за километър - 2,10 лв.

На 31 октомври 2024 г. Общинският съвет в Шумен определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз за един километър пробег, валидни за територията на общината от 1 януари 2025 г.