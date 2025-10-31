Предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, каза Мартин Димитров от „Да, България“

Предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, заяви депутатът Мартин Димитров от „Да, България“ (ДБ) пред журналисти в кулоарите на парламента. Той допълни, че това предложение се прави заедно с пакета от десни мерки, които предложиха по-рано този месец.

По отношение на новите параметри на бюджета Димитров посочи, че това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Осигуровките се вдигат с 2% и има рекордно повишение на максималния осигурителен доход, а чуваме, че вдигат данък дивидент, което удря инвестиционната активност, добави депутатът. Според него това връща България назад и увеличава дефицита. Димитров посочи, че няма нито една мярка за намаляване на разходите, която управляващите са предприели. „Правителството на новото левичарско начало води България до бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно“, заяви той.

В отговор на коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за дълговете на държавата по времето на Асен Василев, Димитров заяви, че в кабинета на Василев дефицитът е бил намаляващ и догодина трябва отново да бъде 2%.

Вчера внесохме мярка за таван на бонусите в публичния сектор, а това е част от нашия пакет от десни мерки, каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. Ще предложим държавните служители да започнат да плащат осигуровки и имаме предложения за ограничаване на изтичането на пари, добави депутатът. Очаквахме да чуем нещо за реформа, но вместо това се въртят едни числа, посочи той. Според него ще се вземе от работещите, от произвеждащите и ще се налива в държавната икономика.

Днес е денят, в който трябваше да бъде внесен бюджетът, добави съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. Правителството очевидно има проблем и не може да го внесе, смята той. Според депутата има колебания по отношение на бюджета. Имало е закъснение във внасянето на бюджета и други години, но тогава не е имало стабилно правителство, а правителство на криза, заяви Мирчев.

На въпрос дали ДБ би участвала в преговори по отношение на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), Божидар Божанов заяви, че са внесли предложение за изменение в Закона за съдебната власт, с което да се промени начинът, по който се избира ВСС, да има по-прозрачен процес и кръгът да се разшири. Изборът е важен, но трябва да стане без Пеевски, за да се извади той от съдебната власт, добави Божанов.

На въпрос защо изпълняващият функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев не може да бъде изслушан в Комисията по контрол над службите за сигурност, Божанов заяви, че това е пример за това, че парламентът не може да налага контрол над службите.