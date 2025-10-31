Расте броят на белгийците, предпочели ранното пенсиониране

Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА/Владимир Шоков, архив
Брюксел,  
31.10.2025 11:31
 (БТА)

Нараства броят на белгийците, избрали ранното пенсиониране, съобщиха местни медии. За миналата година почти половината от пенсионираните са избрали да спрат да работят преди навършването на 65 години - законната възраст за придобиване на правото на цяла пенсия.

Данните са били предоставени от правителството в отговор на депутатски въпрос. Отбелязва се, че мнозина от решилите да излязат в пенсия рано вероятно са се постарали да изпреварят въведената впоследствие законова промяна за повишаване на пенсионната възраст с една година.

От 140 хиляди нови пенсионери в страната миналата година, 69 313 са напуснали трудовия пазар предсрочно и това е с 14 хиляди повече, в сравнение с данните отпреди пет години. Медиите отчитат, че това явление се наблюдава на фона на стремежа на правителството възрастните служители да остават на работа по-дълго, за да се ограничат разходите за пенсии.

Намаляването на бюджетните разходи е сред основните задачи на белгийското правителство, което до 2030 г. трябва да осигури икономии за 10 милиарда евро. Намеренията тази задача да се реши със съкращаване на социалните плащания предизвика силно обществено недоволство и шест национални протеста от началото на годината. В края на ноември в страната предстои пълзяща тридневна стачка, а премиерът Бар де Вевер предупреди, че може да се оттегли, ако бюджетните преговори не постигнат успех. Медиите отчитат, че Белгия е една от малкото държави в ЕС (заедно с Франция, Испания и Хърватия), които все още не са одобрили бюджета си за догодина.

/ИЦ/

