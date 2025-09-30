Хенрик Сенкевич обитава старите цивилизации и ги поетизира с красотата на словото си, каза проф. Маргрета Григорова

Хенрик Сенкевич обитава старите цивилизации и ги поетизира с красотата на словото си, в което има много реалии, каза редакторът на книгата „От дълбока древност“ проф. Маргрета Григорова на представянето на изданието в Полския институт в София.

Тя отбеляза, че за студентската аудитория тази книга ще покаже още много от Сенкевич. Според нея е изключително важно да се поддържа присъствието на писателите класици.

Шедьовърът на Сенкевич Quo vadis е основното в неговата визитка, много бързо е преведен на български език, много е издаван. Той с огромна скорост разпростира популярността си в света. Това е феномен – такова присъствие в света. Да говорим за него, това означава да говорим за Вазов, за Ботев, каза още проф. Григорова.

Тя посочи, че последното полско издание на Сенкевич е в 60 тома, и отбеляза, че в книгата „От дълбока древност“ се съдържат 24 разказа.

Според проф. Маргрета Григорова в подредбата на творбите има три важни неща. Първото е тази влюбеност на Сенкевич, врастването му в античния свят, отбеляза тя. Второто важно нещо в произведенията му е полският християнизъм. Третата част от книгата е много изстрадана, представя неговата голяма болка, немското влияние, немските репресии, казва редакторът.

Преводачът Наталия Бояджиева разказа, че идеята за книгата е дошла през 2009 г., когато открила легенди на Сенкевич, които не била чела досега. Това ме зарадва и ме озадачи, каза преводачката. Тя отбеляза, че е преподавател по езици и журналист на свободна практика. Вечерите обаче съм посветила на това сладко и приятно занимание – превода, посочи Наталия Бояджиева.

Толкова ми харесва да превеждам, че ме държи и не ме оставя, докато не завърша картина след картина, образ след образ, които разкриват прелестта на този неподражаем стил на Сенкевич, на неговата богата култура и въображение, които човек с голям интерес и удоволствие превежда, отбеляза Бояджиева. Тя допълни, че кратките белетристични творби са побрани в три раздела.

Първият е „Богове и хора“, където авторът се обръща към древните цивилизации – Египет, Древна Гърция, измисля интересни и увлекателни истории така, че у читателя се съчетават познанията му за тези цивилизации и новите образи, новите герои, които населяват това недотам познато пространство, каза преводачът. Втората част е озаглавена „Да вървим след него“. Тя съдържа само три разказа, в които се говори за християнската любов и как християнството се отразява на полската душевност. Последната част „Сказания за полската съдба“, се състои от разкази, които звучат притчово като легенди, като митове за съдбата на поляците, за които Сенкевич разказва с много болка в сърцето, смята преводачът.

Много от неговите разкази са иносказателни. Книгата е подходяща за юношеската възраст и нагоре, защото най-малките читатели не могат да схванат тази иносказателност и алегорията, е мнението на Наталия Бояджиева.

Издателят Любен Козарев от издателство „Изток - Запад“ отбеляза, че неслучайно Сенкевич е носител на Нобеловата награда. По думите му такъв тип книги действително са изключително важни, а в последно време класиката започва да става модерна. Младите хора се обръщат към стойностни неща. И такива писатели, много дълбоко се надявам, че ще помогнат в това смутно време да намерим наново ориентири, които да ни помогнат да вървим напред, каза още Козарев.

Директорът на Полския институт в София Малгожата Хейдук-Громек припомни, че на 30 септември се отбелязва Международният ден на превода. Възхищавам се на готовността ви да търсите точната дума, която действително улавя това, което се е родило в душата на автора, докато не я намерите. Това е уникално изкуство, каза тя, обръщайки се към преводача, редактора и издателя.

По време на представянето на „От дълбока древност“ Наталия Бояджиева и Маргрета Григорова прочетоха любимите си откъси от книгата.