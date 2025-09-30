Румънският президент Никушор Дан: Румъния е много близо до постигането на целта за 6-процентов дефицит за 2026 г.

Очаква се бюджетният дефицит на Румъния да спадне до 8,4 процента от БВП през 2025 г. и до около 6,5 процента от БВП през 2026 г., благодарение на предприетите икономически мерки, заяви днес румънският президент Никушор Дан, цитиран от в. „Адевърул“.

„Приложихме един първоначален и пет допълнителни пакета от мерки, благодарение на които дефицитът на Румъния ще достигне 8,4 процента през 2025 г. За бюджета за 2026 г. предвиждаме равнище от около 6,5 процента, но никой все още не знае какво ще бъде то, защото това зависи от начина, по който правителството ще разпредели различните средства“, заяви днес Дан, като подчерта, че краткосрочната цел на Румъния за намаляване на дефицита е постигната благодарение на въведените мерки.

Коментарът на Дан идва само няколко дни след като румънският премиер Илие Боложан обяви, че страната е договорила с ЕК дефицит от 8,4 процента от БВП в края на 2025 г. и около 6 процента за 2026 г.

„Почти сме там и е очевидно, че Румъния се движи в посока на това, което пое като отговорност към Европейската комисия и, имплицитно, към инвеститорите, които ни отпуснаха пари“, каза още Дан, като подчерта, че страната му е „много близо до целта за 6-процентов дефицит за 2026 г.“, но и че за постигането на това са необходими сериозни реформи.

Правителството на Илие Боложан, в което влязоха четири партии, провежда политика на строги икономии, за да намали прекомерния бюджетен дефицит на Румъния, достигнал миналата година най-високо равнище в ЕС от 9,3 процента. Правителството прокара в парламента чрез специална процедура, наречена „поемане на отговорност“, два пакета от бюджетно-фискални мерки, с които увеличи данъци, акцизи и такси и същевременно намали държавни разходи.