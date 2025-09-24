Румъния е договорила с ЕК дефицит от 8,4 процента от БВП в края на тази година и около 6 процента догодина, заяви премиерът Боложан

Румъния трябва да завърши тази година с бюджетен дефицит от 8,4 процента от брутния вътрешен продукт съгласно договореното с представителите на Европейската комисия, заяви на пресконференция днес румънският премиер Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.

Одобрените фискални пакети ще имат ефект от 0,6-0,7 процента от БВП през тази година, но той ще нарасне на 2,5 процента от БВП през следващата, посочи още министър-председателят.

Боложан спомена, че по време на посещението си в Брюксел в понеделник е имал важни срещи с еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, с еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, както и със заместник-председателя на ЕК Роксана Мънзату.

"На срещата с еврокомисаря по икономиката бяха обсъдени аспекти, които се отнасят до бюджета и еврофондовете, до компонентите на Националния план за възстановяване и устойчивост. На базата на дискусиите от предишните седмици между техническите екипи на Министерството на финансите и на Комисията договорихме дефицитът, с който Румъния да приключи тази година, да бъде 8,4 процента. Това означава дефицит от около 159 милиарда леи, които представляват близо 32 милиарда евро", посочи Боложан.

Той добави, че ако Румъния спази тази цел, следващата година може да се доближи до целта за дефицит малко над 6 процента от БВП. По този начин, по думите му, страната ще влезе в "нормална траектория", в която първичните разходи да спадат трайно.

"Комисарят и екипът на Комисията разбраха мерките, които бяха взети от Румъния, и важността им, но и трудната бюджетна ситуация, в която се намираме (…) Ще продължим със сериозност прилагането на реформите, които трябва да доведат до намаляване на разходите и по-ефективна държава. И също така трябва да запазим политическа стабилност", посочи още премиерът.

Той добави, че ще остане на длъжността си дотогава, докато може да направи нещо значимо, и че ще съобщи, ако някога вземе решение да подаде оставка.

Правителството на Илие Боложан, в което влязоха четири партии, провежда политика на строги икономии, за да намали прекомерния бюджетен дефицит на Румъния, достигнал миналата година най-високо равнище в ЕС от 9,3 процента. Правителството прокара в парламента чрез специална процедура, наречена „поемане на отговорност“, два пакета от бюджетно-фискални мерки, с които увеличи данъци, акцизи и такси и същевременно намали държавни разходи.