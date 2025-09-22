Румънският премиер се срещна в Брюксел с еврокомисарите по икономиката и отбраната, както и със заместник-председателя на ЕК Роксана Мънзату

Румънският премиер Илие Боложан, който е на работно посещение днес в Брюксел, се срещна с еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, съобщи "Диджи 24".

„Много добър обмен на мнения с комисар Валдис Домбровскис относно макроикономическата и фискалната ситуация на Румъния. Ще продължим да работим по необходимите реформи за укрепване на стабилността и осигуряване на устойчивостта на публичните финанси. Ще останем в тесен контакт“, написа Боложан в социалната мрежа Екс.

След срещата на Боложан с еврокомисаря по икономика бяха предвидени и срещи с еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, както и със заместник-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по социалните права и уменията, качествените работни места и подготовката Роксана Мънзату.

В публикация в Екс Боложан съобщи, че с еврокомисаря по отбраната е обсъдил Програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE) и "начините за задълбочаване на ангажимента със страните от Източния фланг". "Румъния и Черно море играят централна роля за укрепване на сигурността на Европа", допълни Боложан.

Румънският премиер информира в социалните мрежи и за срещата си с Роксана Мънзату.

„Много добра среща днес в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Роксана Мънзату. Обсъдихме бъдещия бюджет на ЕС, инициативата SAFE и възможностите за Румъния на европейския вътрешен пазар, както и в областта на конкурентоспособността, образованието и работните места“, написа Боложан за срещата си с Мънзату.