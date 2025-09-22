Подробно търсене

Румънският премиер се срещна в Брюксел с еврокомисарите по икономиката и отбраната, както и със заместник-председателя на ЕК Роксана Мънзату

Магдалена Димитрова
Румънският премиер се срещна в Брюксел с еврокомисарите по икономиката и отбраната, както и със заместник-председателя на ЕК Роксана Мънзату
Румънският премиер се срещна в Брюксел с еврокомисарите по икономиката и отбраната, както и със заместник-председателя на ЕК Роксана Мънзату
Илие Боложан. Снимка: AP Photo/Andreea Alexandru (архив)
Букурещ,  
22.09.2025 20:12
 (БТА)

Румънският премиер Илие Боложан, който е на работно посещение днес в Брюксел, се срещна с еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, съобщи "Диджи 24".

„Много добър обмен на мнения с комисар Валдис Домбровскис относно макроикономическата и фискалната ситуация на Румъния. Ще продължим да работим по необходимите реформи за укрепване на стабилността и осигуряване на устойчивостта на публичните финанси. Ще останем в тесен контакт“, написа Боложан в социалната мрежа Екс.

След срещата на Боложан с еврокомисаря по икономика бяха предвидени и срещи с еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, както и със заместник-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по социалните права и уменията, качествените работни места и подготовката Роксана Мънзату.

В публикация в Екс Боложан съобщи, че с еврокомисаря по отбраната е обсъдил Програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE) и "начините за задълбочаване на ангажимента със страните от Източния фланг". "Румъния и Черно море играят централна роля за укрепване на сигурността на Европа", допълни Боложан.

Румънският премиер информира в социалните мрежи и за срещата си с Роксана Мънзату.

„Много добра среща днес в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Роксана Мънзату. Обсъдихме бъдещия бюджет на ЕС, инициативата SAFE и възможностите за Румъния на европейския вътрешен пазар, както и в областта на конкурентоспособността, образованието и работните места“, написа Боложан  за срещата си с Мънзату.

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:11 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация