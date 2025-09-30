Овиедо победи Валенсия като гост в отложения мач от 7-ия кръг на испанската Примера дивисион и се измъкна от зоната на изпадащите

Овиедо направи сензационен обрат при гостуването си на Валенсия, като до 85-ата минута изоставаше с 0:1, но вкара два гола само в рамките на минута и обърна развоя до 2:1 в своя полза. Последната среща от 7-ия кръг на испанската Примера дивисион трябваше да се играе в понеделник, но по решение на Футболната централа бееш отложена с 24 часа заради проливни дъждове.

Домакините искаха да вземат преднина в резултата и да си подпечатат победата, като в 4-ата минута откриха резултата. Центрирането на Луис Риоха отдясно намери Арно Данджума на задната греда, а нидерландският нападател отбеляза за втори пореден мач с акробатичен удар тип „ножица“. И очевидно беше жаден за още голове, като само впечатляващо рефлексно спасяване на Аарон Ескандел му попречи да отбележи втори гол в 10-ата минута.

Но тенденциите се затвърдиха, тъй като нито един от шестте предишни мача на Валенсия не завършиха с повече от един гол преднина за тях. Постепенно играчите на сръбския треньор Велко Паунович започнаха да гледат повече към вратата на Валенсия, но кой знае какви проблеми за вратаря нямаше.

Началото на второто полувреме беше доста лежерно, кото първата ситуация дойде в 60-ата минута. Една от резервите на Валенсиа Диего Лопес подаде на Данджума, който пропусна нова възможност. Последваха силни минути на вратаря Ескандел, който остави Овиедо в мача с три добри спасявания.

Гостите обърнаха мача с главата надолу с голове в 85-ата и 86-ата минута. Най-напред Лука Илич се разписа след рикошет. Веднага след като изпълниха център, домакините загубиха топката и тя отиде у Лукас Ахиджадо, който подаде на Саломон Рондон. Венецуелският нападател не се поколеба и стреля мощно в мрежата за 1:2.

В края на първата добавена минута Лука Илич от Овиедо получи втори жълт картон заради груб фаул и напусна играта.

Първата победа на гостите на стадион "Местая" от 1988-а година насам ги измъкна от зоната на изпадащите и те вече са 14-и с 6 точки, докато Валенсия е две позиции над тях с 8.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига: Валенсия - Реал Овиедо - 1:2 в неделя: Барселона - Реал Сосиедад - 2:1 Райо Валекано - Севиля - 0:1 Елче - Селта Виго - 2:1 Бетис - Осасуна - 2:0 от събота: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0 Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид, Бетис и Еспаньол с по 12 и други. Валенсия е на 12-о място с 8 точки, а Овиедо заема 14-ата позиция с 6 точки.