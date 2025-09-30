ХИНА: Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи през първото полугодие нарастват до 4,38 милиарда евро

Приходите от чуждестранни туристи в Хърватия са нараснали с 244 милиона евро (5,9%) през първата половина на 2025 г., достигайки 4,375 милиарда евро, като по-голямата част от растежа е през второто тримесечие, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на Министерството на туризма и спорта, въз основа на данни на Хърватската национална банка (HNB).

Само през второто тримесечие приходите от чуждестранните туристи възлизат на 3,5 милиарда евро, което е увеличение със 190,2 милиона евро (5,7%) в сравнение със същия период на миналата година.

„Доволни сме от резултатите. Стратегически се отдалечаваме от сезонността и развиваме туризъм през цялата година. Постигнат е растеж както в предсезонния, така и в следсезонния период, което подкрепя всички правителствени инициативи“, каза хърватският министър на туризма и спорта Тончи Главина. Той добави, че пътуванията в следсезонния период също са с 5% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Главина подчерта, че ценовата конкурентоспособност остава ключов приоритет до края на годината и за следващия туристически сезон.

