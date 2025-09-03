Подробно търсене

Ендокринолози ще извършват безплатни прегледи на пълнолетни пациенти с диабет тип 2 в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
03.09.2025 16:18
 (БТА)

Специалисти ендокринолози ще извършват безплатни прегледи на пълнолетни пациенти с диабет тип 2 в Клиниката по ендокринология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Това съобщи във фейсбук профила си директорът на лечебното заведение проф. д-р Йовчо Йовчев. 

Той уточни, че прегледи ще се извършват от 15 септември в работен ден след 13:00 часа. 

БТА припомня, че кампании с безплатни прегледи за сърдечносъдови заболявания, хронични белодробни болести и диабет тип 2 започнаха на 1 септември в Шумен

/ЛРМ/

