Кампании с безплатни прегледи за сърдечносъдови заболявания, хронични белодробни болести и диабет тип 2 започват на 1 септември в Шумен

Три скринингови кампании с безплатни прегледи за сърдечносъдови заболявания, хронични белодробни болести и диабет тип 2 започват на 1 септември, съобщиха от РЗИ - Шумен.

Прегледите ще се провеждат в Диагностично-консултативен център (ДКЦ) І - Шумен до края на октомври т.г. след предварително записване на час за преглед. Записванията започват на 1 септември на място на Регистратура в ДКЦ І – Шумен или на телефон 0895 414747.

Профилактичните прегледи са насочени към групи от здравото население без значение от здравноосигурителния статус и без нужда от направление от личен лекар. Ще се провеждат от лекар-специалист при предварително обявен график.

Кампаниите със скринингови прегледи за белодробни болести и за сърдечно-съдови заболявания са с обхват по 125 прегледи и са за лица над 40-годишна възраст. Прегледите за диабет тип 2 са 120 и са за лица навършили 18 години.

Скрининговите кампании са в изпълнение на дейности от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г. Стратегическата цел на програмата е да продължи подобряването на здравното състояние на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и дългосрочни последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести. Изпълнението на прегледите се финансира от Министерство на здравеопазването, допълват от РЗИ - Шумен.

Както БТА съобщи, четвъртата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит B, C и сифилис на РЗИ – Шумен започна през август. Община Шумен и ДКЦ І организираха безплатна кампания за профилактика на сърдечносъдовите заболявания през месец май.