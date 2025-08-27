Как да помогнем на пострадал прилеп ще разкажат тази събота в Борисовата градина от "Bat World Bulgaria"

Какво да направим, ако намерим пострадал прилеп, ще разкажат от фондация "Bat World Bulgaria" тази събота, 30 август, в Борисовата градина от 17:00 ч. Ще има информационни щандове с любопитни факти за прилепите, както и образователни игри, съобщиха организаторите.

Събитието е част от инициативите на международната организация EUROBATS за запознаване с едни от най-интересните и важни, но често неразбрани животни – прилепите, посочиха организаторите. Сборният пункт е главната алея преди езерото с лилиите. От 20:30 ч. ще започне разходка с т. нар. уред бат-детектор. Присъстващите ще могат да чуят звуците на прилепите чрез специалния уред.

Целта на събитието е да покаже на хората, че прилепите са напълно безобидни, защитени от закона и жизненоважни за природата – всяка нощ те унищожават хиляди насекоми и така пазят баланса в екосистемите, обясниха от "Bat World Bulgaria".

На 30 и 31 август ще се състои Международната нощ на прилепите. Тя се отбелязва от 1997 г. през последния уикенд на месец август в повече от 30 държави и е инициативата на страните, подписали Споразумението за опазване на популацията на прилепите в Европа (EUROBATS) на 4 декември 1991 г., информира отдел "Справочна" на БТА.

Смята се, че в света има близо 1100 вида прилепи, като близо 25 процента от всички видове прилепи са застрашени от изчезване. Те са една от най-широко разпространените групи бозайници, като обитават всички континенти с изключение на Антарктида, най-северните части на Европа, Азия и Америка и някои отдалечени острови.