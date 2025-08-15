Ден на траур е обявен в община Брегово в памет на загиналите в тежката катастрофа между селата Куделин и Връв

Община Брегово обяви днешния 15 август за Ден на траур в памет на двамата младежи, загинали при тежката катастрофа между селата Куделин и Връв. Това съобщиха от местната администрация на страницата си във Фейсбук.

Днес се отбелязва празникът на град Брегово, като предварително организираните събития ще бъдат съобразени с обявения траур и ще започват с минута мълчание. Тържествената церемония и празничната заря са отменени. Знамената на всички общински сгради са свалени наполовина.

Общинската администрация и кметът на общината изказват съболезнования на семействата и близките на загиналите и се молят за бързото възстановяване на другите двама пострадали при катастрофата.