На виртуална разходка из света на хуманността канят доброволците от БМЧК в Разград

На виртуална разходка из света на хуманността канят доброволците от Българския младежки Червен кръст (БМЧК) в Разград. С инициативата, посветена на първия и основополагащ принцип – хуманност, се поставя началото на регионалната кампания „Панаир на принципите“, съобщават от червенокръстката организация в Разград. Кампанията се организира по повод отбелязването на 60 години от създаването на фундаменталните принципи на червенокръсткото движение.

Онлайн посетителите на галерията на хуманността ще имат възможност да разгледат и научат за множеството разнообразни инициативи на доброволците от БЧМК през годините. Сред тях са организираните информационни, превантивни и фондонабирателни кампании, доброволческите инициативи, обученията по програми, състезанията.

Разхождайки се из галерията, всеки ще може да се запознае с принципите на организацията, разположени по виртуалните ѝ стени. Ще има възможност да се докосне и до цитати от книгата на Анри Дюнан – основателя на Червенокръсткото движение – „Спомен от Солферино“, свързани именно с принципа хуманност.

Галерията може да се посети чрез линка или като се сканира QR кода, посочен в края на публикацията на фейсбук страницата на БМЧК - Разград.

„Чрез „Виртуалната галерия на хуманността“ – пространство, в което хуманността е визуализирана чрез множество разнообразни инициативи от доброволците, искаме да внесем доброта, светлина и емоция в деня ви. Галерията на хуманността може да се превърне във вашия мост, по който стигаме един до друг, независимо от различията ни. Пазете тази светлина в себе си и я предавайте нататък — защото споделената светлина никога не намалява, а само умножава топлината си“, заявяват младите червенокръстци.

За доброволците от БМЧК - Разград доброволчеството е кауза, ценност и висша проява на хуманизъм. Според тях то ги учи да ценят хората около тях.

Все повече млади хора влизат в редиците на младежката организация на Българския Червен кръст (БМЧК) в област Разград. Със своите близо 130 членове младежката организация има своето отчетливо място в обществото, което доказва с множеството си обучителни дейности и кампании за намаляване уязвимостта сред младите хора. Това каза директорът на секретариата на Областния съвет на БЧК в Разград д-р Милена Кехайова.