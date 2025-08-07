Очаква се да приключат съгласувателните процедури с МОСВ, за да започне работата по проекта за изправяне на Присовските завои

Очаква се да приключат съгласувателните процедури с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), за да започне работата по новия проект за изправяне на Присовските завои край Велико Търново, каза за БТА Венцислав Ангелов, директор на Областното пътно управление във Велико Търново.

В момента се изпълнява процедура по изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за ново трасе на път I-5 Русе - Велико Търново - Габрово, в участъка от 105 до 107 км, известен като Присовски завои, уточниха за БТА от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). За реализацията му има сключен договор, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, с „Виа План“ ЕООД. Изпълнението му преминава през четири междинни етапа, като в момента е приет първи междинен етап.

По време на дейностите е установена нужда от преминаване през процедура за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). С писмо на министъра на околната среда от 15 юли 2025 г. е възложено започване на екологичната процедура. Предстои да бъдат предприети съответните действия за изпълнението ѝ. Два са вариантите - единият предвижда изготвяне на преценка от Регионалната екоинспекция във Велико Търново, а другият, който ще отнеме повече време, е изготвянето на оценка на въздействието на околната среда.

Вторият междинен етап на идейния проект ще продължи след финализирането на работата по ОВОС. От АПИ посочиха, че за периода от юли 2023 г. до края на юни 2024 г. участъкът е установен като отсечка с концентрация на пътнотранспортни произшествия, след което са предприети мерки за повишаване на безопасността на движение по трасето.

Подменен е износващият пласт на асфалтовата настилка и вертикалната сигнализация, ремонтиран е компрометиран водосток. Положена е нова релефна шумна маркировка, надлъжна осова линия с две бели и червена линия между тях. Периодично излишната трева и растителност в участъка се отстраняват, с което се подобрява видимостта на пътя. Своевременно се предприемат действия за подмяна на увредени от произшествия мантинели.

Въпреки предприетите мерки от началото на годината, в този участък са регистрирани над десет пътнотранспортни произшествия, повечето от които с тежкотоварни автомобили. Последният инцидент е през месец юли, тази година, когато водач на турски тежкотоварен камион с 1,42 промила алкохол предизвика катастрофа в района.