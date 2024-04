Комисията по електронно управление и информационни технологии подкрепи промени в закона за чужденците в Република България

Парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии подкрепи промени в закона за чужденците в Република България.

В мотивите се посочва, че проектът цели създаване на законова възможност за смяна на работодателя след изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост; смяна на заеманата от притежателя на синя карта на ЕС длъжност; извършването на конкретна служебна работа от притежателите на синя карта на ЕС, издадена в друга държава членка, без да се изисква друго разрешение за извършване на такава дейност, освен разрешението за пребиваване тип „Синя карта на ЕС“ и редовен паспорт.

Цели се оптимизиране на процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори, като проверката на условията по инвестицията, на които следва да отговарят, се възлага на Българската агенция за инвестиции. Изчерпателно са посочени конкретни изисквания и документи в процедурата по разрешаване на право на пребиваване на представителите на чуждестранни търговски дружества. Предвидени са наказания за административни нарушения на чужденци, които не са спазили действащото законодателство, регламентиращо правото на пребиваване и работа в Република България.

На днешното си заседание комисията подкрепи и промени в закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура със сигнатура.

Предложените промени имат за цел да облекчат процедурите за планиране и изграждане на цифрови мрежи и да насърчат инвестиционния процес, както и да гарантират изпълнението на инвестициите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), се посочва в мотивите.

Целите на цифровото десетилетие (Digital Decade Targets) задължават страните от Европейски съюз, включително България, да осигурят гигабитова свързаност за нуждите на гражданите и бизнеса (Gigabit for Everyone). Това е отразено и в Националния план за възстановяване и устойчивост, част „Свързаност”, където се предвижда мащабно разгръщане на мрежи с много голям капацитет (Very High Capacity Networks) до малки и отдалечени населени места за изключително кратък срок. Процесът по законосъобразното изграждане или обновяване на съобщителна инфраструктура предвижда участието на множество административни органи с различна компетентност. Част от предложенията имат за цел да внесат уточнения в процедурите за регистрация или уведомяване на съответните администрации, така че да бъдат избегнати проблеми, които са установени в практиката.

Депутатите от комисията изслушаха днес и служебният министър на електронното управление Валентин Мундров. Първата и основна задача на Министерството на електронното управление е удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване. Идвам със заявката това удостоверяване да стане максимално публично и прозрачно, заяви Мундров.