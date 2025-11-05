Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество няма да се състои, работодателски организации отказаха да участват

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет.

Работодателски организации отказаха да влязат на заседанието на тристранния съвет. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

В програмата на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Заради отказа на работодателските организации да участват в НСТС, с решението на министър-председателя и на вицепремиера Томислав Дончев, Министерският съвет няма да обсъжда днес проектите на трите бюджета, обясни Шушнева. Допълнително ще бъде дадена информация по какъв ред ще се проведат дискусиите относно проектобюджетите, каза тя. Единодушно решение на четирите национално представени работодателски организации е днес да не участваме в обявения в последния момент НСТС, каза пред медиите Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Нашата претенция е, че бюджетната процедура, във вида, в който законодателят я е измислил, не се спазва, уточни той. Свидетели сме на липса на тристранно сътрудничество, поради което няма никакъв смисъл да узаконяваме бюджет, който е безнадеждно неадекватен, обяви той. По думите му предложеният от правителството проектобюджет е срещнал неодобрение на икономистите в страната, а Българската народна банка (БНБ) е настояла за затягане на финансовата дисциплина.

Това хеликоптерно раздаване на пари просто трябва да спре. Трябва да имаме ясен и разумен ред, по който нещата да се случват, заяви Радев. Бяхме принудени за часове да се запознаваме с параметрите по бюджета, обясни той.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ коментира, че явно са водени разговори със синдикалните организации. Имаше податки, дори и лидери на синдикални организации говориха за разговори на четири очи, но не и с наше участие, каза той. От септември сме предложили разговори – нямаше. Изготвихме предварителни позиции какви основни параметри очакваме да срещнем в бюджетните параметри, коментира още Румен Радев. Имаше период, в който сякаш в Министерството на финансите се работеше по подобни разчети, заяви той. В един момент, минавайки през Съвет за съвместно управление (ССУ), през други процедури, които не са публични, ставаме свидетели на изключително олевял проект за бюджет, добави Радев. Председателят на АИКБ каза, че ще продължат да настояват за корекции в план-сметката на страната за 2026 г. Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие, обяви още той. Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог, коментира председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев. Ако имаме държавници, този бюджет не бива да влиза нито в Министерския съвет, нито в пленарната зала, каза той. Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото, смята Митрев. Той изземва доходите на работещите хора – на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове, каза също той.