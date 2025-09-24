Екип на „Фронтекс“ е открил 63 мигранти южно от гръцкия остров Крит

Екип на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ днес по обяд е открил лодка с 63 мигранти, плаваща във водите на Средиземно море южно от гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По данни на гръцкото министерство на корабоплаването след установяването на лодката „Фронтекс“ и гръцката брегова охрана са извършили съвместна операция и са транспортирали мигрантите до остров Гавдос.