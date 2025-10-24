Подробно търсене
Срещата между Зеленски и Стармър в Лондон започна

Елена Инджева
Президентът Володимир Зеленски (отляво) и премиера на Великобритания Киър Стармър разговарят по време на двустранна среща в Лондон. 10 октомври 2024 г. Снимка: Pool Photo via AP/Henry Nicholls
Лондон,  
24.10.2025 16:21
 (БТА)
Президентът Володимир Зеленски пристигна на Даунинг Стрийт 10 за срещата си с премиера на Великобритания Киър Стармър, предаде Укринформ.

Премиерът и президентът се поздравиха с прегръдка, ръкуваха се, обмениха няколко думи и позираха за снимка.

Зеленски днес имаше среща и с крал Чарлз III. Това е третата среща между президента на Украйна и краля на Великобритания за тази година. Президентът бе приветстван от краля, като прозвуча и украинският национален химн.

Днес в Лондон ще се състои среща на “Коалицията на желаещите". На нея ще бъдат обсъдени начините за засилването на натиска над Русия и подобряването на отбраната на Украйна, предаде Би Би Си.

Някои участници ще се съберат на живо в столицата, докато други ще се включат онлайн. 

 

