Броят на жертвите на израелския удар в Сана достигна 8, обявиха йеменските бунтовници хуси; Израел каза, че е засякъл ракета от Йемен

Броят на жертвите на днешния израелски удар в столицата на Йемен - Сана, достигна 8, а ранените са 142-ма, съобщиха йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес.

Данните бяха изнесени в социалната мрежа "Екс" от говорителя на здравното министерство на хусите - Анис Аласбахи. По-рано той оповести, че загиналите са най-малко двама.

Аласбахи уточни, че спасителни екипи продължават да търсят под развалините.

Израелската армия обяви днес, че е поразила военни цели на режима на хусите ден след техните атаки с дронове срещу курортния град Ейлат на Червено море, предаде Ройтерс.

След това Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) заявиха, че днес са засекли ракета, изстреляна от Йемен, и работят за нейното прехващане, информира Ройтерс.